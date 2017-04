O fim de semana prolongado no Shopping RC tem atrações para toda a família

O fim de semana está recheado de atividades para adultos, jovens e crianças no Shopping Rio Claro, que além da variedade em compras e deliciosas opções de refeição, também oferece entretenimento para as famílias.

Para a criançada, as opções são os bichos motorizados do Quiosque Pelucinhas, os carrinhos elétricos da The Cars, tem ainda o simulador de montanha-russa da Rilix Coaster e os games e jogos mais famosos da World Games, sem falar nos filmes que estão nas telas do cinema do Shopping: Os Smurfs, O Poderoso Chefinho, Velozes e Furiosos 8, A Bela e a Fera.

Também para crianças e adolescentes, acontece a Oficina de Desenho com o Estúdio Corvo, do mais famoso artista de Rio Claro. A Oficina é realizada próximo às Lojas Renner para crianças a partir de 7 anos, e no sábado e domingo funciona das 14h às 17h. A inscrição é 1 kg de alimento não perecível, e as reservas de vagas devem ser feitas pelo telefone (19) 3617-0990.

E no domingo, na Praça de Eventos, a partir das 16h, haverá sessões do Teatro de fantoches. Em parceria com a Faculdade Asser, o teatrinho tem encantado as crianças, que lotam o espaço para acompanharem as aventuras dos personagens mais famosos das histórias infantis.

Já os adultos não podem perder a exposição “Janela Aberta – esperança que renasce”, do arquiteto, urbanista e artista plástico Silvio Iamondi. A exposição está localizada próximo à portaria Oeste e fica aberta à visitação no mesmo horário do Shopping.

“A programação de atrações culturais e de entretenimento do Shopping Rio Claro têm o objetivo de oferecer opções de lazer para as famílias de Rio Claro e região”, destaca Sibelly Paganotti, Analista de Marketing do Shopping Rio Claro.

Horário de funcionamento – Praça de Alimentação e lojas: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados: Praça de Alimentação das 12h às 22h e lojas das 13h às 19h. Horário do estacionamento: das 9h às 14h gratuito; com exceção dos feriados; das 14h às 23h com tarifação