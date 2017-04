La Torre promove encontro de secretário com oleiros

Na pauta, a busca por soluções para problemas relacionados às estradas rurais.

Na oportunidade, os oleiros externaram as dificuldades causadas pela falta de manutenção, fiscalização e investimentos nas estradas por onde diariamente circulam centenas de carros e caminhões escoando toda a produção do setor.

Emílio Cerri explicou a dificuldade está atrelada a falta de equipamentos, situação que verificou em janeiro deste ano quando assumiu a pasta. Mesmo assim, o secretário enfatizou que irá atender na medida do possível os pedidos protocolados. No encerramento do encontro, os empresários agradeceram a La Torre pela atenção e por promover a reunião com o secretário.