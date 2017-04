Intervias informa: Feriado de Tiradentes movimentará mais de 300 Mil veículos na região

Dias e horários de pico

A saída para o fim de semana prolongado deve ocorrer na quinta-feira, com tráfego 39% superior em relação aos dias considerados normais. O retorno do feriado acontece no domingo, com movimento maior em 35,4% em comparação a um domingo sem feriado.



Durante os quatro dias de Operação Tiradentes, o maior volume de tráfego está previsto para a Via Anhanguera, com 124 mil veículos e para a região do circuito das águas, em Mogi Mirim, com 51 mil veículos.

Os horários de pico nas estradas do Sistema Intervias estão previstos para:



Quinta-feira (20/04) – das 13h às 21h

Sexta-feira (21/04) – das 08h às 13h

Domingo (23/04) – das 10h às 23h



Dados comparativos

No feriado de Tiradentes do ano passado, durante os cinco dias de feriado (entre 20 e 24 de abril), o Sistema Intervias registrou 18 acidentes, com sete feridos e uma vítima fatal. O tráfego nesse período foi de aproximadamente 374 mil veículos.



Estrutura especial para uma viagem segura

A Intervias estará com o efetivo completo de plantão. São veículos operacionais como ambulâncias, inspeção de tráfego, guinchos, caminhões-pipa e carretas de apreensão de animais, além de equipes de resgate e socorro mecânico. Caso necessário, entrará em ação a Operação Papa-Filas, com operadores de pedágio realizando a cobrança nas filas à frente.



As rodovias administradas pela Intervias são consideradas rodovias inteligentes, monitoradas por câmeras em tempo real através de Centro de Controle Operacional (CCO). A Intervias mantém parceria com o policiamento rodoviário para a fiscalização das vias. O usuário também pode obter mais informações e ajuda por telefones de emergência (call box) instalados em cada quilômetro da estrada ou pelo telefone de atendimento da concessionária – 0800 707 1414.



Para garantir uma viagem mais segura, a Intervias orienta aos motoristas checar a calibragem dos pneus e estepe, o limpador de para-brisas, ferramentas de emergência e as lâmpadas dos faróis que, conforme previsto em lei, deverão ser mantidos acesos mesmo durante o dia.