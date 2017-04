Gostaria de começar a coluna de hoje falando do meu mestre.

Hoje é aniversário do meu pai Edmundo Silva, a famosa voz metálica. Uma pessoa admirada, respeitada e amada. Não tem inimigos. É um mito. Agradeço a Deus todos os dias pelo pai que me deu. Obrigado pai pelos ensinamentos e por cuidar da nossa família todos esses anos. Parabéns e que Deus me permita tê-lo ao meu lado por muitos e muitos anos. Te amo.

Haja coração nesta última rodada da fase de classificação da Série A-2 do Campeonato Paulista. São Caetano e Água Santa já estão classificados para as semifinais. Rio Claro e Guarani dependem apenas de suas forças, pois completam o G-4. Todos os jogos da última rodada serão no domingo às 16h.

O Rio Claro recebe o Sertãozinho, às 16h, no Schmidtão, com transmissão exclusiva da Rádio Pimba, uma vez que a outra emissora da cidade deve narrar o Velo Clube. Estarei nessa com Léo Mendes e Matheus Pezzotti. Ouça pelo www.radiopimba.com. Avisem seus amigos. Se o time de Sérgio Guedes vencer, avança. Se o Bragantino não vencer o Votuporanguense, em Bragança Paulista, o Rio Claro se classifica mesmo com um empate. Se perder, adeus!

O Guarani vai a Batatais. O Bugre é o quarto colocado, com 30 pontos, e o Batatais é o sexto com 28. É um confronto direto. Para se classificar sem depender de nenhum resultado, o time campineiro precisa apenas vencer. Se perder, não consegue evitar a ultrapassagem do adversário e ainda perderá a vaga para Rio Claro ou Sertãozinho. Ou seja, a derrota significa eliminação. Um empate pode trazer a vaga, dependendo dos outros resultados. Já o Batatais precisa vencer e torcer contra o Bragantino para se classificar.

Bragantino, Batatais, Sertãozinho, Juventus e Taubaté também têm chances de classificação. Na parte de baixo da tabela, Capivariano, Mogi Mirim, Rio Preto e União Barbarense já caíram para a Série A-3. Restam mais duas vagas de descenso.

O Barretos recebe o Velo Clube, no Estádio Fortaleza, em outro confronto direto. Se vencer, escapa do rebaixamento e joga a equipe rio-clarense para a degola. O que seria lamentável e terrível voltar para A-3. O XV de Piracicaba, primeiro que hoje cairia, enfrenta a Portuguesa, em um Barão da Serra Negra que estará lotado. Em caso de vitória, o Nho Quim derruba a Lusa.

Confira a última rodada da Série A-2. Todos os jogos serão no domingo, às 16h: XV de Piracicaba x Portuguesa, São Caetano x Penapolense, Água Santa x Taubaté, Mogi Mirim x Rio Preto, Rio Claro x Sertãozinho, Bragantino x Votuporanguense, Barretos x Velo Clube, Capivariano x União Barbarense, Batatais x Guarani e Oeste x Juventus.

A classificação da Série A-2 está assim: 1) São Caetano 34, 2) Água Santa 32, 3) Rio Claro e Guarani 30, 5) Bragantino 29, 6) Batatais 28, 7) Sertãozinho, Juventus e Taubaté 27, 10) Oeste 25, 11) Penapolense 24, 12) Portuguesa, Votuporanguense e Velo Clube 23, 15) XV de Piracicaba 22, 16) Barretos 20, 17) Capivariano 19, 18) Mogi Mirim 17, 19) Rio Preto 16 e 20) União Barbarense 13.

Até quarta-feira, o Corinthians era o único clube na elite do futebol a nunca ter sido eliminado na Copa do Brasil por uma equipe da série B, C, D ou sem divisão do Campeonato Brasileiro. Com a desclassificação na Arena Corinthians nos pênaltis contra o Internacional/RS, o Timão perdeu o posto e se tornou o 58º caso na história da competição.

Para o Cássio ter sido o melhor em campo no Itaquerão, o Inter/RS mereceu se classificar. Já o São Paulo jogou demais contra o Cruzeiro e venceu com méritos. Só não avançou porque perdeu de 2 a 0, em casa. Domingo pelas semifinais do Paulistão, Tricolor vem babando. Timão foi eliminado sete vezes em seu estádio.

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil ficaram assim: Palmeiras x Internacional/RS, Botafogo x Sport, Santos x Paysandu, Chapecoense x Cruzeiro, Atlético-MG x Paraná Clube, Atlético-PR x Santa Cruz, Grêmio x Fluminense e Flamengo x Atlético-GO.

Palmeiras e Ponte Preta já se enfrentaram em 126 jogos na história. Em apenas 18 desses confrontos o Verdão conseguiu o resultado que precisa amanhã, às 19h, no Allianz Parque, para seguir sonhando com o título do Campeonato Paulista em 2017.

Na partida de ida no último domingo, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta venceu por 3 a 0, obrigando o Palmeiras a vencer por três gols para levar a partida para os pênaltis ou quatro gols para conseguir a vaga de forma direta.

Desde a inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, o Palmeiras já disputou 74 partidas, com um aproveitamento de 72%. Foram 49 vitórias e 13 empates. A equipe está sem perder em seu estádio neste ano. Já são 20 partidas desta série.

O Palmeiras também tem a marca de 20 partidas seguidas marcando pelo menos um gol no Allianz Parque. A última derrota e o último jogo sem balançar a rede foi em julho do ano passado, com o tropeço diante do Atlético/MG por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, gol de Leandro Donizete.

Dos 12 confrontos no Allianz Parque em que o Palmeiras aplicou no mínimo três gols de vantagem sobre os adversários, a maior goleada foi contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil de 2015: 5 a 1. O São Paulo por exemplo, levou duas vezes 3 a 0 e uma vez 4 a 0. Neste ano, o Palmeiras ganhou em três ocasiões como mandante da vantagem que vai precisar amanhã.

Neymar está lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2017, segundo a revista “Time”. O craque do Barcelona é o único jogador brasileiro da lista, que conta com outros nomes do esporte como Tom Brady, Lebron James e Conor McGregor.

A TV Globo tem registrado satisfatórias audiências com as transmissões dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Em relação a edição passada o aumento foi de cinco pontos, alta de 25%. Na vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique, a Globo atingiu 16 pontos em São Paulo.

Curiosidade do dia: A Seleção da Espanha sagrou-se campeã da Copa de 2010 com o menor número de gols marcados até hoje, ou seja, apenas 8 gols em todo o mundial.