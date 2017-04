Dia Municipal do Espiritismo é comemorado em Rio Claro

Promovida pela U.S.E.I.R.C. – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro, acontecerá no dia 22 de abril, às 20 horas, na sede da entidade, à rua 14 No. 240, bairro Consolação, a palestra comemorativa ao Dia Municipal do Espiritismo em Rio Claro, que será proferida por Paulo Henrique Bueno, da cidade de Carmo do Rio Claro/MG e terá como tema “Amai-vos e Instrui-vos”.

O Dia Municipal do Espiritismo, lei No. 4446, integra o calendário oficial de eventos do município de Rio Claro, desde o ano de 2012.

O Espiritismo em Rio Claro

O Dia Municipal do Espiritismo, comemorado em Rio Claro no dia 18 de abril de cada ano, coincide com a publicação em 1857 de O Livro dos Espíritos, obra literária que inaugura a série de cinco livros que compõe a base da Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, pseudônimo adotado pelo pedagogo francês Hippolyte León Denizard Rivail, que a definiu como a doutrina que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal e as consequências morais que dela resultam, e fundamenta-se nas manifestações e nos ensinamentos dos espíritos.

Segundo o professor e pesquisador José Carlos da Costa Custódio, vice-presidente da Casa dos Espíritas e um dos mais antigos e atuantes dirigentes espíritas de Rio Claro, em seu trabalho literário “Subsídios para a História do Espiritismo em Rio Claro”, que compreende o período de 1895 a 1995, foi a partir da conversão de Espiridião Prado que o movimento espírita local ganhou força. Espiridião organizou um centro espírita para a prática e difusão do Espiritismo, promoveu encontros, publicou folhetos e jornais sobre o tema. Além disso, acolhia a todos que o procuravam em sua casa, em busca dos remédios homeopáticos, uma vez que no final do século XIX os recursos médicos disponíveis eram escassos. Além desses desafios, Espiridião se propôs a enfrentar outros ainda maiores que foram a intolerância e a injúria das pessoas que por desconhecerem os fundamentos do Espiritismo o confundiam erradamente com feitiçaria, bruxaria e mandinga.

No Brasil, a Doutrina Espírita ganhou popularidade a partir dos livros psicografados pelo médium Francisco Cândido Xavier, que ao longo de 92 anos de vida, psicografou mais de 400 livros, ditados por espíritos como Emmanuel, André Luiz, entre outros.

Em Rio Claro, existem nove casas espíritas em atividade, que, inclusive integram a U.S.E.I.R.C – União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Rio Claro, como associações espíritas unidas, cada qual desenvolvendo regularmente suas atividades doutrinárias, e de estudo, difusão do Espiritismo e de assistência social, tendo como diretrizes acolher, consolar, orientar e esclarecer à luz da doutrina espírita os que as procuram.

A cidade de Rio Claro conta ainda com uma Livraria Espírita (Páginas de Luz) estabelecida no mesmo endereço da U.S.E.I.R.C., que é a entidade unificadora e representativa do movimento espírita local.

As associações espíritas em Rio Claro que integram a U.S.E.I.R.C. são: Centro Espírita Fé e Caridade (a mais antiga em atividade), Casa dos Espíritas, Casa Espírita Fraternidade, Associação de Estudos Espíritas Emmanuel, Associação Espírita Vinha de Luz, Associação Espírita Astral Superior, Centro Espírita O Consolador, Sociedade Espírita Beneficente Leon Denis, Centro Espírita Verdade e Luz. Em Santa Gertrudes, há a Associação Espírita Francisco Cândido Xavier. E, em Ipeúna, o Grupo Espírita Caminho de Jesus.

A presidente da USEIRC, Claudia Rosalem, destaca o incansável trabalho das associações espíritas de Rio Claro, divulgando os ensinamentos de Cristo à luz do Espiritismo e acolhendo os necessitados que buscam na doutrina o consolo e o esclarecimento para as suas aflições.

A palestra comemorativa ao Dia Municipal do Espiritismo que acontecerá nesse sábado (22), a partir das 20 horas, na sede da USEIRC é gratuita e aberta ao público em geral. (fonte – Geraldo José Costa Junior – 1º. Secretário da Diretoria U.S.E.I.R.C)