A Paixão de Cristo encenada no Centro Cultural no domingo

A população de Rio Claro está convidada para assistir o espetáculo “A Paixão de Cristo” no próximo domingo, dia 23 de abril. A peça será encenada a partir das 19 horas no Centro Cultural de Rio Claro que fica na Rua 2, 2.880, no bairro Vila Operária. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

A Paixão de Cristo é a narrativa do calvário de Jesus desde a sua prisão no Monte das Oliveiras até sua morte crucificado na cruz. A Paixão de Cristo representa a passagem de suas últimas horas de vida. O espetáculo será realizado por um grupo de jovens ligados às paróquias da cidade. São cerca de 30 adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

João Paoli, um dos atores da peça, explica que essa é a segunda encenação realizada pelo grupo. A primeira foi feita no ano passado no Ginásio de Esportes Felipe Karam. Os alimentos arrecadados com o evento serão doados ao Abrigo da Velhice São Vicente de Paulo. A atividade conta com apoio da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. “É importante incentivar a participação da juventude em atividades culturais”, comenta Daniela Ferraz, secretária de Cultura.

Além da peça “A Paixão de Cristo”, o Centro Cultural será palco de mais duas apresentações culturais neste mês. No dia 29, a Banda Sinfônica da União dos Artistas Ferroviários fará concerto a partir das 20h30. A entrada é franca. No dia 30, haverá apresentação de dança da Associação Rio-clarense das Academias de Dança (Arad), às 18 horas, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado no dia 29 de abril. Os ingressos custam R$ 20,00 (meia entrada) e R$ 40,00 (inteira).