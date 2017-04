Vem ai a 7ª Edição

A 7ª edição do Torneio 1º de Maio de Futebol Society dos funcionários públicos municipais, que tem como objetivo a integração, amizade e confraternização por meio do esporte, deve contar nesta temporada com a participação de oito a 12 equipes.

As disputas acontecem no dia 30 de abril (domingo, véspera do dia do trabalhador), a partir das 08h da manhã no campo de futebol society do Mundo da Bola, com endereço no Jardim América, anexo ao distrital do IX de Julho.

Segundo a organização, os jogos serão realizados no sistema eliminatório. Em caso de empate, a partida será decidida na cobrança de pênaltis.

A ficha de inscrição gratuita deve ser retirada na SETUR – Secretaria de Esporte e Turismo, com Marcos Souza ou Carlos Hara, até a vindoura terça feira dia: 25 de abril, mesma data do congresso técnico do referido evento.