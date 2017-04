Semáforos no Jardim das Palmeiras entram em funcionamento

Os semáforos instalados no cruzamento da Estrada dos Costas com a Rua 30, no Jardim das Palmeiras, entraram em funcionamento nessa terça-feira (18). A Prefeitura de Rio Claro instalou os equipamentos para ampliar a segurança no trânsito naquele local, após requerimento do vereador Seron que acompanhou os trabalhos.

“Estamos reorganizando o trânsito no trecho que abrange três bairros, para dar mais segurança aos motoristas e desafogar o fluxo de veículos na Avenida Tancredo Neves do bairro Jardim Inocoop”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba, esclarece que a preocupação central da prefeitura é garantir mais segurança a condutores e pedestres.

Além do ligamento dos semáforos, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana realizou a retirada dos prismas existentes em parte do cruzamento e fez uma nova pintura de solo e no pontilhão. O local também recebeu corte de mato.

Nos primeiros meses deste ano a prefeitura instalou semáforo de contagem regressiva na rotatória da Rua 14 com a Avenida Visconde do Rio Claro, tornou a Avenida 15 preferencial, com a instalação de semáforos nos cruzamentos das ruas 6, 8 e 9, providenciou novos equipamentos na Avenida Tancredo Neves com a Rua 5, Jardim Inocoop.

No cruzamento da Rua 8 com a Avenida 29, na região sul, oito semáforos para pedestres foram instalados para auxiliar a travessia no trecho. Também foram instalados ‘Direita livre’ na Avenida 7 no Jardim das Palmeiras e na Rua 3-A com a avenida 80-A, no Distrito Industrial.