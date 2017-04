Rio Claro realiza em maio 4ª Festa da Cachaça

Ampla estrutura está sendo preparada pelo município de Rio Claro para a quarta edição da Festa da Cachaça, que será realizada nos dias 6 e 7 de maio, sábado e domingo. O evento reunirá na Central de Agronegócio vários produtores da bebida, que irão expor e vender cachaças da melhor qualidade.

“Quem gosta de cachaça poderá apreciar as melhores da região, além da festa ser uma ótima opção para quem busca lazer e boa música”, destaca Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

Nos dois dias de evento haverá música ao vivo, além de praça de alimentação com cardápio variado e caipirinhas e batidas. A entrada é franca.

No dia 6 (sábado) o horário é das 18 às 22 horas e no domingo (7) das 10 às 20 horas. A Central de Agronegócio fica no antigo espaço livre da Vila Martins, na Rua 3-A, 1.155.

Para a realização da festa a prefeitura conta com o apoio do Sindicato Rural de Rio Claro e Grupo Contato.