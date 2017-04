Na Câmara de São Paulo, Luciano Bonsucesso busca informações sobre a Escola do Parlamento

Na ocasião, o vereador de Rio Claro teve acesso a informações de como foi implantada a Escola do Parlamento do Legislativo paulistano há seis anos, seu funcionamento e objetivos atingidos neste período.

Para Luciano Bonsucesso, a aproximação do Legislativo com a sociedade se faz obrigatoriamente através deste mecanismo que além de promover a realização de cursos e palestras possibilita também a capacitação de agentes públicos e munícipes.

A pedido do presidente Milton Leite, equipe técnica da Câmara de São Paulo também forneceu informações detalhadas de como funciona a TV Câmara na capital. “A rede social acelerou a velocidade da informação. Avalio que a Câmara Municipal de Rio Claro precisa avançar em várias frentes quando o assunto é comunicação”, disse Luciano à equipe técnica da Câmara paulistana ao referir-se à instituição da Escola do Parlamento e buscar mecanismos para que a TV Câmara possa funcionar de forma que a comunidade seja a maior beneficiada.

“Ao apresentar projeto em Rio Claro, o qual espero que tenha tramitação concluída em breve nas comissões permanentes, o objetivo único é o de estabelecer parceria entre o poder público e a sociedade no que diz respeito a troca de experiências bem sucedidas”, pontuou Luciano Bonsucesso ao destacar que trabalhos como o realizado pela Câmara de São Paulo, projetam o Legislativo de forma positiva para todo o país.