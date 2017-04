Interdição do dispositivo de retorno da SP 310 em Rio Claro

A Centrovias, concessionária do Grupo Arteris, informa que o dispositivo de retorno do km 176 da rodovia Washington Luís (SP 310), será interditado no dia 20 de abril das 8h às 12h. A interdição é necessária para a substituição de placa aérea (placa de identificação do viaduto).

Os motoristas que estiverem trafegando no sentido sul (interior – capital), para acessar a Avenida Castelo Branco ou retornar para o sentido norte (capital – interior) e os moradores do bairro Bonsucesso que precisarem acessar a Avenida Castelo Branco (sentido-centro) deverão entrar pela rodovia Washington Luís (SP 310) no sentido sul (interior – capital) e retornar no km 174 (Acesso para a Avenida Tancredo Neves).



Os motoristas que estiverem no sentido norte (capital – interior) para retornar no sentido sul (interior – capital) e os motoristas que estiverem trafegando no sentido Centro – Bairro Bonsucesso, deverão entrar pela rodovia Washington Luís (SP 310) no sentido norte (capital – interior) e retornar no km 180.

Informações sobre a interdição podem ser obtidas pelo Serviço de Atendimento ao Usuário – 0800 17 8998 ou pelo sitewww.centrovias.com.br