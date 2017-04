Feira Corujão dessa sexta-feira tem sorteio de brindes e música ao vivo

De olho no sucesso das edições mais recentes, os produtores rurais repetem a dose nessa sexta-feira (21) e levam música ao vivo à Feira Corujão, que será alternativa para os consumidores no feriado e terá animação musical da dupla sertaneja Lincoln Carvalho & Jander. A programação, que terá ainda sorteio de brindes, será realizada das 17h30 às 20h30 na Central do Agronegócio, antigo Espaço Livre da Vila Martins.

Três cestas especiais serão sorteadas entre o público. Cada produto adquirido dará direito a um cupom para sorteio. Serão sorteadas duas cestas com produtos agrícolas, como verduras e legumes, e uma cesta com produtos artesanais. O sorteio está previsto para as 20 horas. Antes disso, ao longo da feira, também serão sorteados produtos do parque de alimentação, como pasteis e espetinhos.

Durante a feira Lincoln Carvalho & Jander interpretará sucessos de vários gêneros do sertanejo, do de raiz ao universitário. Formada há um ano, a dupla faz o circuito de bares, lanchonetes e festas. Nas semanas mais recentes, os produtores rurais já levaram à Feira Corujão atrações como o palhaço Bibi e o músico Jorge Soares.

A feira é realizada às terças e sextas-feiras na Central do Agronegócio. Frutas, verduras, legumes, ovos, pó de café, mel, cachaças, licores artesanais e vários outros itens podem ser encontrados na feira, que é espaço onde o consumidor compra direto do produtor, o que elimina intermediários e reduz preços.