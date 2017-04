Exposição Janela Aberta no Shopping Rio Claro retrata o cotidiano

Promover a cultura e dar espaço para os artistas divulgarem suas obras é um dos objetivos do Shopping Rio Claro, que em abril está com a exposição Janela Aberta – esperança que renasce, do arquiteto, urbanista e artista plástico Silvio Luiz Minervino Santomauro lamondi.

Nesta mostra, Silvio Iamondi, um apaixonado por janelas, retoma seu trabalho de restaurador inspirado em um período em que permaneceu acamado por diversos meses, tendo apenas a visão da janela do seu quarto como abertura para o mundo. A simplicidade das obras do artista também promove a sustentabilidade, uma vez que o reaproveitamento de material é o norte do seu trabalho. Com janelas retiradas de demolições e materiais descartados, Silvio Iamondi traz à vida aquilo que foi desprezado, quebrado ou inutilizado, dando aos objetos novas características e um novo sentido, mostrando que o valor das coisas está no olhar e no empenho de quem as vê.

O artista é formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, em 1988, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Em 1992 cursou Educação Artística em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e tem em seu currículo várias exposições individuais e também alguns salões de arte. Ele foi premiado na Mostra Novos Olhares, em 1999, e selecionado por duas vezes, em 2012 e 2013, para participar do Salão Nacional de Rio Claro. Seu estilo de trabalho é diferenciado, com uma visão peculiar em relação ao modo de fazer arte.