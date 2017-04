Comunidade pode participar de oficina gratuita de lambe-lambe na quinta-feira

Rio Claro realiza oficina de lambe-lambe nesta quinta-feira (20), das 14 às 16 horas, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Mãe Preta que fica na Avenida 1, 159, bairro Mãe Preta. A atividade é aberta para a comunidade e tem participação gratuita. As pessoas podem chegar e participar. Não é preciso levar material que será fornecido gratuitamente. A promoção é da prefeitura de Rio Claro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O lambe-lambe é uma técnica ligada ao grafite cujo nome tem origem nos fotógrafos de rua que desenvolviam atividades profissionais em praças e jardins públicos. A arte consiste na criação de cartaz impresso, colado em muros e postes e usado no mundo inteiro como veículo de divulgação. Podem ser pintados individualmente com tinta látex, spray ou guache. “A partir da escolha de um tema, os participantes desenvolvem o cartaz e fazem a colagem, sempre com fins artísticos”, explica a estudante de Artes Visuais, Bruna Quirino Lopes, que ministra as oficinas.

Segundo ela, antes de colocar a mão na massa, os participantes recebem informações sobre o que é o lambe-lambe e como confeccionar os cartazes. A estudante procura trabalhar com temas ligados ao público participante, como o bullying que desperta interesse entre os estudantes. Tudo voltado para a arte. Depois do CEU Mãe Preta, no dia 28 de abril será a vez do Centro Cultural de Rio Claro, receber a oficina de lambe-lambe, das 14 às 16 horas. Essa atividade também será aberta e gratuita para a comunidade.

Além das oficinas abertas, a Secretaria de Cultura realiza oficinas fechadas para grupos escolares. No dia 27 de abril há atividade agendada para alunos da escola municipal Marcelo Schmidt. A oficina será ministrada no Gabinete de Leitura na Avenida 4, 427, região central da cidade. Outras escolas interessadas em fazer agendamentos devem entrar em contato com a Secretaria de Cultura, pelo telefone 3522-8000. Podem participar da oficina alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio.