Coluna Edmar Ferreira

Interessante a matéria trazida pelo site Futebol Interior sobre a mensagem que o atual comentarista do Sportv, Muricy Ramalho, enviou ao técnico Candinho Farias quando o Velo Clube vencia o Água Santa por 1 a 0, sábado no Benitão. Muricy teria escrito: “Prazer em vê-lo, meu velho. Vai vencer o jogo”. E o ex-técnico do São Paulo acertou, pois o Rubro-Verde fez 2 a 1.

Candinho foi auxiliar de Muricy no São Caetano e hoje faz um trabalho de recuperação no Velo Clube. Em três jogos, venceu dois e foi derrotado apenas uma vez (2 x 1 Capivariano), campanha que deixa o time na 14ª colocação, com 23 pontos, ainda sob risco de rebaixamento. Falta apenas uma rodada e o Velo depende apenas de suas forças contra o Barretos, no Estádio Fortaleza.

Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, foi reeleito presidente do São Paulo ao vencer José Eduardo Mesquita Pimenta por 123 a 102, em uma eleição que contou com 225 votantes e 14 ausentes. Ele vai comandar o clube até dezembro de 2020. Para a presidência do Conselho Deliberativo foi eleito Marcelo Pupo Barboza.

Leco assumiu o São Paulo após a renúncia de Carlos Miguel Aidar, em outubro de 2015. O dirigente confirmou que vai promover a implantação do novo estatuto, que visa modernizar o clube. O novo presidente terá muitos desafios pela frente no São Paulo, como por exemplo levar o Tricolor a conquista de um título, que não vem desde 2012, quando ganhou a Copa Sul-Americana.

Outra meta é diminuir a dívida do clube, que chega próximo dos R$ 300 milhões. O São Paulo também está sem um patrocínio master na camisa após a saída da Prevent Senior. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o ex-meia Raí seria um dos homens fortes do Tricolor nesta nova gestão.

Em comemoração pelos 105 anos de fundação, o Santos agendou um amistoso contra o Santos da Argentina. O jogo está marcado para hoje, às 15h, na Vila Belmiro. A entrada será um quilo de alimento não perecível. O Santos será representado por ex-jogadores, entre eles o meia Giovanni, vice-campeão brasileiro em 1995. A equipe argentina foi fundada por um grupo de santistas, apaixonados pelo clube brasileiro e fãs de Pelé.

A Copa do Brasil definiu ontem à noite os cinco clubes que se classificaram para as oitavas de final. Hoje, a diretoria de competições da CBF realizará o sorteio dos confrontos dessa fase do torneio, no auditório da entidade, às 12h. Os mandos de campo também serão conhecidos às 15h. Nesta etapa, entram na disputa os clubes participantes da Taça Libertadores da América, além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B em 2016.

A Chapecoense se complicou na Taça Libertadores da América ao empatar com o Nacional/URU por 1 a 1, na Arena Condá. Como o Lanús goleou o Zuia/VEN por 5 a 0, na Argentina, o time brasileiro fecha o primeiro turno do Grupo 7 em terceiro lugar com quatro pontos, mesma pontuação do Nacional (mas com menor saldo de gols). Os argentinos lideram com seis e os venezuelanos estão na lanterna com três.

O problema é que a Chapecoense já fez duas partidas em casa e agora terá dois duelos seguidos como visitante. No próximo dia 27, encara o mesmo Nacional, desta vez em Montevidéu, e no dia 17 de maio pega o Lanús, na Argentina. A volta a Chapecó será na última rodada contra o Zulia, em 23 de maio. Hoje tem Barcelona/EQU x Botafogo/RJ, às 21h45. Ambos somam 6 pontos no grupo. Sairá lasca.

Durou apenas 12 jogos a passagem de Alberto Valentim no comando do Red Bull. O treinador foi demitido após a derrota para o Mirassol por 3 a 1, que custou a eliminação no Troféu do Interior. No total, foram 12 jogos na primeira fase do Paulistão, com três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O ataque marcou 14 gols e a defesa sofreu 16. No Troféu Interior foram três jogos, com uma vitória e duas derrotas. Seu auxiliar, Fernando Miranda também foi demitido.

Vencedor de todos os jogos que disputou com a Seleção Brasileira até agora, o técnico Tite é o convidado do Cartão Verde de hoje. Na edição especial, que vai ao ar às 22h30, o programa da TV Cultura traz um bate-papo sobre o que anda passando pela cabeça daquele que é o principal personagem do futebol brasileiro neste momento. Com 100% de aproveitamento na Seleção Brasileira, o treinador fez da equipe a primeira classificada para a Copa do Mundo de 2018.

Cristiano Ronaldo atingiu a marca de 100 gols na história da Liga dos Campeões da Europa, tornando-se o primeiro jogador a conseguir esse feito. Messi, do Barcelona, soma 94 gols pelo torneio. CR7 anotou três gols na vitória do Real Madrid sobre o Bayern de Munique por 4 a 2, que garantiu o time espanhol nas semifinais da competição. Ontem, 96 mil pessoas foram ao Nou Camp para assistir Barcelona e Juventus. É uma competição apaixonante.

Os dois últimos classificados às quartas de final do NBB9 foram definidos na terça-feira. Em São Paulo, o Paulistano venceu o Jogo 5 contra o Solar Cearense por 76 a 72, fechando a série melhor de cinco em 3 x 2. Em Salvador, o Universo/Vitória não teve dificuldade para derrotar o Campo Mourão Basquete por 73 a 60, fazendo também 3 a 2.

As quartas de final do NBB9 terão início hoje, com o Jogo 1 da série melhor de cinco entre Bauru e Brasília, quarto colocado na fase de classificação. O duelo será no Ginásio Panela de Pressão, às 20h.

Na sexta-feira, o EC Pinheiros receberá o líder da primeira fase, o Flamengo, no Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, em São Paulo, às 21h, ao vivo pelo SporTV. No sábado as outras duas séries terão início. Às 14h, no em São Paulo, Paulistano e Franca farão o primeiro duelo, enquanto às 19h, em Salvador, Universo/Vitória e Mogi das Cruzes medem forças no Ginásio de Cajazeiras.

O jogador de futebol americano Aaron Hernandez, de 27 anos, cometeu suicídio ontem dentro da cela da prisão onde cumpria pena após condenação por assassinato. Ele se enforcou usando um lençol que prendeu a janela de sua cela. Hernandez foi astro do New England Patriots, um dos mais bem sucedidos times da NFL. Ele foi condenado a prisão perpétua em 2013 por assassinar a tiros o também jogador Odin Lloyd.

Curiosidade do dia: O primeiro jogo de futebol transmitido pelo rádio foi no dia 19 de julho de 1931, quando a Seleção Paulista venceu a Seleção Paranaense por 6 a 4. O jogo foi no antigo campo da Floresta, em São Paulo. A partida foi transmitida pela Rádio Educadora Paulista e narrada por Nicolau Tuma, o locutor metralhadora.