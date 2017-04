Vereadores unem forças para novos programas habitacionais    

Dispostos a fazer valer o peso de sua representatividade política junto ao Governo do Estado, os vereadores que integram a bancada do Democratas na Câmara Municipal de Rio Claro – a maior do Legislativo – participaram de audiência com o secretário estadual da Habitação Rodrigo Garcia, para o encaminhamento de uma série de reivindicações que têm por objetivo proporcionar melhor qualidade de vida a centenas de famílias através da implantação de novos programas habitacionais e da realização de melhorias nos já existentes no município.



Durante a audiência, foi proposta uma parceria entre a Secretaria Municipal de Habitação e a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, com o objetivo de incrementar as ações locais e, ao mesmo tempo, proporcionar o atendimento da microrregião de Rio Claro.



A necessidade de uma revitalização interna e externa do conjunto habitacional “CDHU do Santa Elisa”, incluindo reforma da quadra e da área de lazer, também fez parte das reivindicações encaminhadas ao secretário estadual que se prontificou, a pedido do líder da bancada vereador Val Demarchi, a dar atenção especial ao processo de regularização das casas no conjunto habitacional Oreste Armando Giovani e Parque Universitário.



“São mais de 750 famílias que esperam a pelo menos 15 anos para legalizar os seus imóveis, o que agora deve ganhar mais celeridade a partir do trabalho que está sendo feito pela prefeitura de Rio Claro em conjunto com o governo do estado por meio do programa Cidade Legal” – frisou Val.



Novos projetos

Entre as solicitações apresentadas para que Rio Claro seja contemplada por novas ações do Programa Habitacional do Estado de São Paulo, está a construção de 300 novas unidades para atender as famílias de baixa renda e a implantação do Programa Vila Dignidade, que prevê a construção de moradias especialmente adequadas ao atendimento da população idosa, hoje estimada em 24 mil pessoas no município.



Composta pelos vereadores André Godoy, Ruggero Seron, Val Demarchi, Ney Paiva e Geraldo Voluntário, a comitiva do Legislativo acompanhou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, além de contar com a intermediação do deputado estadual Aldo Demarchi, e a participação do secretário municipal de Habitação Anderson Golucci e do diretor municipal de regularização, Vinícius Pinheiro.