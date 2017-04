Rio Claro quer unidades móveis para diminuir fila de espera na saúde 

A prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Saúde, publicou aviso de chamada pública para o credenciamento de entidades filantrópicas e empresas privadas interessadas em oferecer atendimento médico através de unidades móveis de saúde. Os serviços contratados serão pagos com base na tabela SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo da chamada é diminuir a lista de espera que tem 37 mil procedimentos a serem feitos, como consultas, exames (colonoscopia, endoscopia, ecocardiografia, mamografia etc), cirurgias de baixa e média complexidade, entre outros procedimentos.

A empresa que vencer da seleção irá prestar serviço por um prazo de 12 meses. Além dos procedimentos, a contratada também deverá realizar avaliação clínica dos pacientes e oferecer orientação médica pós-exame, orientação de enfermagem e orientação pré e pós-cirúrgica.

O secretário de Saúde, Djair Francisco, explica que as unidades móveis e modulares de atendimento médico ajudaram a diminuir as filas em algumas cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo que há três gestões municipais utiliza com sucesso programas móveis como o Hora Certa, onde os pacientes são atendidos e recebem medicamentos gratuitamente. A meta de Rio Claro é realizar 1.300 procedimentos por mês nas unidades móveis. “Nossa preocupação é reduzir a fila de espera e ações como essa das unidades móveis têm se mostrado eficazes em grandes centros urbanos”, comenta Djair.

A chamada pública é o primeiro ato do “Pacto pela Saúde”, anunciado pela Fundação de Saúde no mês passado. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 30 de março. As empresas interessadas em participar da seleção têm 30 dias, contados a partir data de publicação do edital, para a apresentarem a documentação necessária. O edital na íntegra pode ser consultado no site da prefeitura: www.rioclaro.sp.gov.br.