Pré-natal reduz riscos da sífilis congênita

Realizar o exame pré-natal completo é uma das principais ações na prevenção à sífilis congênita, caracterizada pela transmissão da doença pela gestante ao filho. Com esse foco, a Fundação de Saúde de Rio Claro está intensificando as orientações às grávidas e aos profissionais da rede municipal de saúde, visando reduzir a incidência dos casos no município. Entre 2011 e 2016 Rio Claro registrou 80 casos de sífilis em gestantes e mais da metade, 47, foram casos de sífilis congênita.

“Montamos uma equipe especialmente para cuidar dos testes pré-natais de sífilis e também para orientar gestantes e seus parceiros”, explica Neide Heloisa Pinto, responsável pelo Serviço Especializado em Prevenção e Assistência (Sepa) da Fundação de Saúde. “Nossa mobilização inclui busca ativa, isto é, em alguns casos os profissionais vão até pacientes para realizar exames”, informa.

O maior perigo da sífilis é quando a doença ataca a gestante, pois põe em risco a vida do bebê e na maioria das vezes as mulheres não percebem que estão doentes. A infecção é grave e pode causar má-formação do feto, aborto ou morte da criança. É fundamental fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo, tratar corretamente a gestante e o parceiro. Só assim se consegue evitar a transmissão da doença.

Essas e outras orientações feitas na rede municipal seguem plano elaborado pela Sepa e envolvem todos os setores da Fundação de Saúde, especialmente os profissionais da rede de atenção básica – Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família – e do Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead).

Sexualmente transmissível, a sífilis é uma doença infecciosa causada por bactéria e atinge homens e mulheres. Os principais sintomas ocorrem nos dois estágios iniciais da infecção. Já a sífilis congênita pode se manifestar logo após o nascimento, durante ou após os primeiros dois anos de vida da criança.

Na maioria dos casos, os sinais e sintomas estão presentes já nos primeiros meses de vida. Ao nascer, a criança pode ter pneumonia, feridas no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental.

O diagnóstico, por meio do exame de sangue, deve ser pedido no primeiro trimestre da gravidez. A recomendação é refazer o teste no terceiro trimestre da gestação e repetir logo antes do parto. Mesmo quem não fez pré-natal, deve realizar o teste antes do parto.

Os testes rápidos e demais exames preventivos de diagnóstico da sífilis podem ser feitos no Sepa, na Avenida 19, 1045, esquina com a Rua 10, e em todas as Unidades Básicas de Saúde e nas de Saúde da Família.