Polícia militar prende casal pela pratica de receptação e recupera motocicleta

Durante patrulhamento no Jardim Brasília, os policiais da equipe de ROCAM, avistaram algumas pessoas em atitudes suspeitas próximas de uma motocicleta, e após realizarem os procedimentos de busca e consultarem o emplacamento do veículo, constataram que as numerações do motor e chassi estavam suprimidas e que o emplacamento estava adulterado, verificando que o veículo se tratava de produto de furto. Indagada sobre a procedência do veículo uma mulher confessou que havia comprado de um dos outros abordados, o qual confirmou a venda da motocicleta.