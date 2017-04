PÁSCOA SOLIDÁRIA EM PROJETO SOCIAL DO BAIRRO JARDIM DAS FLORES

A Páscoa, por sua vez, é um período de renovar os sentimentos humanos e efetuarmos atitudes que expressem paz, solidariedade, bondade, e acreditar em um futuro com mais esperança, e passar esses valores para as crianças faz-se fundamental, pois elas serão os adultos do futuro.

Esta ação solidária de Páscoa faz parte de uma iniciativa de Educadores Ambientais, de valorizar os jovens e crianças deste projeto social, pelo comprometimento com as atividades, oficinas, e mutirões ambientais realizados no bairro.

Sobre esta ação solidária, segundo a coordenadora do Projeto Social, Bárbara, “os trabalhos na unidade fortalecem a integração em equipe, através de atividades educativas e recreativas em período inverso ao da escola, e toda ação ambiental que envolve as crianças, principalmente as do Projeto UMA, possibilita criar melhor identidade com o ambiente em que se vive, cuidando dele, garantindo um habitat saudável e de qualidade”.

Já o Educador Ambiental, Éder, afirma que “os jovens precisam de desafios, que façam com que eles se sintam importantes dentro da sociedade os quais estão inseridos, e os trabalhos com a equipe do Projeto UMA, permite esse envolvimento e participação, e queremos sempre fazer com que eles sejam reconhecidos pelas ações que desenvolvem então a distribuição de chocolates foi um gesto de solidariedade e de gratificação pelo envolvimento nos trabalhos”. No entanto vale destacar também, que os trabalhos (dinâmicas, teatros, oficinas) socioambientais desenvolvidas pelo Projeto UMA, bem como, as ações solidárias, principalmente esta da Páscoa, só se concretizam através da parceria com instituições, empresas e colegas que colaboram para que estas atividades se realizem. Dentre os parceiros estão: Fundo Social de Solidariedade; Colégio COC; Diário do Rio Claro; Sustentare Saneamento S/A; Ambientelix Serviços Ambientais; Churrascaria Caçador, Monely Calçados; Majestoso Salgados; Neide Modas, Tambores Ferrari; Sapataria Lago Azul; Cadmius Ambiental; Higilimp Produtos de Limpeza; PHD PUB; Escola PBF Inglês e Espanhol; Rápido São Paulo; Kata Entulho; Varussa Moveis Planejados , Perfil Optic e RTC Log.