Novo Conselho Municipal do Idoso é empossado

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Júnior, o Juninho da Padaria, deu posse na terça-feira (18) aos novos membros do Conselho Municipal do Idoso para a gestão 2017/2018.

“Titularidade vem acompanhada de responsabilidade e estes conselheiros têm muito o que contribuir para as políticas públicas voltadas aos idosos”, destacou o prefeito Juninho. “Temos muito o que aprender com a experiência dos idosos”, finalizou.

O presidente do conselho na gestão 2015/2016, José Luiz Riani Costa, lembrou aos novos conselheiros da importância de participarem das reuniões realizadas pelo conselho e colocou-se à disposição para colaborar no que for possível.

“O conselho tem papel fundamental para a política municipal do idoso”, ressaltou Érica Belomi, secretária de Assistência Social.

Os 18 conselheiros nomeados já têm o primeiro compromisso agendado para o dia 26, quando será realizada a primeira reunião desta nova gestão. Participaram também da solenidade Paula Silveira Costa, presidente do Fundo Social de Solidariedade, os vereadores Irander Augusto Lopes, Carol Gomes, Adriano La Torre e Rafael Andreeta, os secretários da administração municipal, Emilio Cerri e Adriano Moreira, e Mônica Ferreira, superintendente do Arquivo Público de Rio Claro, que presenteou os membros do conselho com cartões postais de Rio Claro.