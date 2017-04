Legislativo analisa propostas para a Carta das Mulheres

Apontar as principais conquistas do último ano e reivindicar para que mudanças maiores aconteçam, assim são configuradas as novas propostas para a Carta das Mulheres do município



Parte fundamental da programação da 22ª Semana da Mulher, coordenada pelas vereadoras Maria do Carmo Guilherme (PMDB) e Carol Gomes (PSDB), o documento traz reinvindicações de autonomia econômica, igualdade no trabalho, incentivo esportivo, saúde e enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres.



Dentre as propostas deste ano estão mutirões de mamografia e Papanicolau, visibilidade de estágio, capacitação profissional, campeonatos femininos de vôlei, basquete, futebol e artes marciais.



As reivindicações serão analisadas pelas coordenadoras e representantes das secretarias municipais, entidades e sociedade civil durante os dias 19 e 20 de abril, na Câmara Municipal.



Após a sua conclusão, as solicitações serão entregues ao prefeito João Teixeira Júnior, Juninho da Padaria e ao presidente da Câmara, André Godoy (DEM), no dia 28 de abril.