Horta Municipal começa a produzir para famílias carentes

A mesa de centenas de famílias carentes de Rio Claro será enriquecida com alimentos produzidos na Horta Municipal. Após realizar limpeza no terreno e preparação dos canteiros, a atual administração fez o plantio de hortaliças no local e, na manhã de quinta-feira (6) foi realizada a primeira colheita da horta.

Alface, couve, chicória e repolho estão entre os itens deste primeiro plantio, que foi todo destinado ao Fundo Social de Solidariedade do Município. A presidente da entidade, Paula Silveira Costa, recebeu a doação. “Os alimentos serão utilizados no atendimento a famílias de baixa renda”, observou.

“A quantidade não é muito grande, porém a intenção é que o plantio seja ampliado e em breve os canteiros devem receber beterraba, berinjela, cenoura e abobrinha italiana”, observa Emílio Cerri, secretário de Agricultura.

Sérgio Litholdo, diretor municipal de Silvicultura, explica que a cada semana são incluídas cerca de 4.800 mudas de hortaliças no terreno. “Tudo com agricultura natural”, destaca.

“É muito satisfatório ver que um terreno que estava ocioso está sendo usado na produção de alimentos para famílias carentes”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria. O vereador Paulo Guedes também acompanhou a colheita.

A horta, localizada ao lado da escola Agrícola, na estrada para Ajapi, ficou mais de oito meses desativada. O processo de recuperação começou logo na primeira semana de janeiro, assim que o atual governo municipal assumiu a prefeitura.