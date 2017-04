Fórum debate economia solidária na terça-feira em Rio Claro

Rio Claro realizou Fórum Municipal de Economia Solidária na terça-feira (11), no Auditório 2 da Educação no Núcleo Administrativo Municipal. A abertura ocorreu as 13 horas e a atividade foi aberta ao público.

Durante o evento, os participantes conheceram um pouco mais sobre atividades relacionadas a economia solidária. Fabiana Heguis, presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária e Diretora do Departamento de Gestão dos Programas Complementares, realizou apresentação do Conselho Municipal de Economia Solidária. José Eduardo de Araujo levou ao público informações sobre o Banco Comunitário de São Carlos e Marta Ceccato, vice-presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária e Empreendimento da Associação Fórum de Mulheres de Rio Claro Colmeia Azul, falou sobre o Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários.

A programação incluiu ainda votação dos empreendedores solidários para eleger a Coordenação Executiva do Fórum Municipal e Regional de Rio Claro.