Empreendedores participam de Fórum de Economia Solidária

Empreendedores solidários participaram na terça-feira (11) de Fórum Municipal de Economia Solidária, em Rio Claro. “Pudemos discutir a economia solidária com os empreendedores para que sejam desenvolvidas ações visando o fortalecimento do programa”, destacou Fabiana Heguis, presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária e Diretora do Departamento de Gestão dos Programas Complementares, da Secretaria de Assistência Social.

Durante o evento, os participantes puderam conhecer um pouco mais sobre atividades relacionadas a economia solidária. A importância do Conselho Municipal de Economia Solidária foi um dos temas abordados no fórum, que também levou ao público informações sobre o Banco Comunitário de São Carlos e sobre o Cadastro de Empreendimentos Econômicos Solidários.

A atividade também marcou a eleição da nova Coordenação Executiva do Fórum Municipal e Regional de Rio Claro. “Este trabalho em conjunto é fundamental para que sejam apontadas e executadas melhorias para a economia solidária”, finaliza Fabiana.