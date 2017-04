Coluna Edmar Ferreira

A última rodada da Série A-2 será eletrizante no próximo domingo. Com a vitória do Guarani sobre o Barretos por 1 a 0, na segunda-feira, a classificação do G-4 ficou assim: 1) São Caetano 34, 2) Água Santa 32, 3) Rio Claro 30 e 4) Guarani 30. Mas chegam a última rodada também com chances de vaga: Bragantino 29, Batatais 28, Sertãozinho 27, Juventus 27 e Taubaté 27.

O Rio Claro só depende dele. Se vencer o Sertãozinho, domingo no Schmidtão, se classifica. Se empatar, terá que torcer para os rivais de baixo não chegarem aos 32 pontos. Se perder, a chance de ficar fora das semifinais é enorme. A Rádio Pimba transmitirá esta partida na íntegra através do: www.radiopimba.com. Vou narrar este jogão.

Já na parte debaixo da Série A-2, perigo para o Velo Clube. A vitória do Oeste diante da Portuguesa por 3 a 2, no Canindé, não estava nos planos e aumentou o risco de queda. Mas o Rubro-Verde depende apenas de si para escapar. Basta vencer. Se empatar, terá que torcer para que o XV não vença a Portuguesa. Já caíram: Capivariano, Mogi Mirim, Rio Preto e União Barbarense. Restam mais duas vagas.

Será que o Corinthians vencerá novamente por 1 a 0 no Itaquerão? Acredito que sim. O Timão recebe o Internacional/RS, às 21h45, na partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida houve empate por 1 a 1. Fábio Carille repetirá a formação dos últimos jogos. A única dúvida é o meia Jadson, que sente dores no joelho direito.

Já o Inter/RS terá um desfalque considerável contra o Corinthians. O meia D’Alessandro sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e nem viajou com a delegação para São Paulo. O técnico Antônio Carlos Zago ainda não definiu os substituto, mas Valdívia deve ficar com a vaga. Outros três que ficam de fora do duelo são o lateral-esquerdo Carlinhos, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Edenilson e Seijas vetados.

O provável Colorado: Marcelo Lomba; Alemão, Léo Ortiz, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Charles, William e Valdívia (Roberson); Nico López e Brenner. Como empatou em 1 a 1 no Beira-Rio, o Inter precisará vencer ou empatar a partir do resultado de 2 a 2. Caso empate novamente em 1 a 1, a decisão será nos pênaltis.

Derrotado por 2 a 0 em pleno Morumbi no duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o São Paulo precisa balançar as redes do Cruzeiro, hoje às 19h30, no Mineirão, para se manter na disputa pelo inédito título. E para encarar o desafio, o técnico Rogério Ceni conta com um artilheiro motivado e que vive grande fase na temporada: Gilberto.

Gilberto é o goleador do São Paulo em 2017, com 10 gols. O atacante ainda deu quatro assistências. É o jogador do elenco com maior participação direta em gols no ano: 15. Artilheiro do Campeonato Paulista, com 9 gols marcados, o centroavante está preparado para o embate com os cruzeirenses. O São Paulo precisa vencer os cruzeirenses por três gols de diferença. Em caso de triunfo por 2 a 0 (placar de ida), a decisão será nas penalidades máximas.

O Santos encara hoje o seu jogo mais complicado nesta primeira fase da Taça Libertadores da América. Enfrenta o Independiente Santa Fé, às 21h45, no Estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. Sem Zeca (lesão no menisco lateral do joelho esquerdo) e Rodrigão (amidalite), o técnico Dorival Júnior contará com o retorno do goleiro Vanderlei, que ficou de fora dos dois primeiros jogos da Libertadores por causa de uma fratura do dedo anelar.

Assim, o Santos deve entrar em campo hoje com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Com quatro pontos, o Santos lidera o Grupo 2 após duas rodadas, um de vantagem para o Independiente Santa Fé.

Outro brasileiro em campo hoje pela Libertadores é o Atlético/MG, que encara o Libertad, às 21h45, no Paraguai. Amanhã jogam Godoy Cruz e Sport Boys. Neste Grupo 6 a classificação está assim: 1) Atlético/MG e Godoy Cruz 4, 3) Libertad e Sport Boys 1. Hoje também: 19h30 – Estudiantes/ARG e Atlético Nacional/COL pelo grupo do Botafogo/RJ e às 21h – Zamora/VEN e Deportes Iquique/CHI pelo grupo do Grêmio.

Raphael Claus conduzirá Palmeiras e Ponte Preta, sábado às 19h, no Allianz Parque, enquanto Flávio Rodrigues de Souza apitará Corinthians x São Paulo, domingo às 16h, no Itaquerão. Luiz Flávio de Oliveira, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, Vinícius Gonçalves Dias Araújo e Leandro Bizzio Marinho também participaram do sorteio da Comissão de Arbitragem. Já Alessandro Darcie conduzirá a final do Troféu Interior entre Ituano e Santo André.

O Supremo Tribunal Federal indeferiu, por 3 votos a 1, o recurso impetrado pelo Flamengo contestando a decisão da Justiça que apontou o Sport como único campeão brasileiro de 1987. Segundo o Globo Esporte, a decisão da Primeira Turma do STF novamente foi favorável aos pernambucanos. Desta vez, porém, é definitiva.

Não acredito que o Barcelona reverta o placar contra a Juventus de Turim, hoje às 15h45, no Camp Nou, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O raio não cairá no mesmo lugar duas vezes. O time italiano pegará a atuação do PSG como lição. No mesmo horário tem Monaco e Borussia Dortumund. No jogo de ida o time francês venceu por 3 a 2.

Mesmo com um baita time, com Nezinho, David Jackson, Bruno Fiorotto e Murilo, o Vasco da Gama foi eliminado no primeiro playoff do NBB9. O time de Dedé Barbosa, ex-Winner e Rio Claro, perdeu para o Pinheiros por 93 x 82, em São Paulo. Desta forma, o time paulista fechou a série melhor de cinco das oitavas de final em 3 a 2. O norte-americano Desmond Holloway fez chover, com incríveis 36 pontos. O adversário do Pinheiros nas quartas de final será o atual tetracampeão Flamengo.

Após perder a final do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, Thomaz Bellucci subiu 12 posições no ranking da ATP. O brasileiro passou de 65º para 53º melhor do mundo. No domingo, Bellucci foi derrotado pelo norte-americano Steve Johnson, número 29, por 2 sets a 1, em 2h24, parciais de 6/4, 4/6 e 7/6 (7/5).

Curiosidade do dia: Todos se lembram do milésimo gol de Pelé de toda sua carreira. Mas, e o gol de nº 1.000 pelo Santos? Foi dia 9 de julho de 1972, quando o Peixe goleou a Universidade do México por 5 a 1, num jogo amistoso em São Francisco, nos EUA. Nesse jogo Pelé marcou dois gols e o primeiro foi o nº 1.000 pelo Peixe.