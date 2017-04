Seron reivindica apoio do governo do Estado à criação da 2ª Companhia da Polícia Militar

O governador esteve presente na reinauguração da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) no bairro do Estádio.

No ofício entregue, Ruggero Seron (DEM) aponta déficit de 40 policiais na área do 37º Batalhão de Polícia Militar, o 37º BPM/I. De acordo com o vereador, o batalhão é responsável pelo patrulhamento preventivo na macro-região de Rio Claro que possui atualmente cerca de 300 mil habitantes.

“Com o reforço do efetivo, Rio Claro poderá contar com a 2ª Companhia da PM e desta forma intensificar o serviço”, comenta o parlamentar. Para justificar a solicitação, Seron externou ao governador Alckmin preocupação com o aumento nos índices de criminalidade. “O aumento do efetivo policial trata-se de uma justa reivindicação popular que busca segurança”, acrescentou.

Outro ponto destacado pelo vereador com Alckmin trata-se da ampliação do número de instrutores do programa Proerd através do qual a Polícia Militar trabalha a conscientização de estudantes contra as drogas. “Trata-se de uma ação que vem dando resultados positivos e precisa ser ampliada”, finalizou.