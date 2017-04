Projeto estabelece novas regras para cobrança de estacionamento no shopping

A proposta parlamentar tem como objetivo principal estabelecer procedimento de cobrança que beneficia o consumidor que mantém as vendas aquecidas no complexo comercial. De acordo com o texto, fica isento do pagamento da taxa de estacionamento o cliente que permanecer no local tempo inferior a 30 minutos.

Ao justificar a isenção, o vereador observa que muitas pessoas acessam o shopping para a realização de pagamentos rápidos, já que o local conta com lotérica, ou mesmo para entregar algo para familiar ou amigo que encontra-se na jornada de trabalho.

O projeto também prevê isenção do pagamento da taxa ao consumidor que comprovar, por meio de notas fiscais de lojas que funcionam no shopping, despesa correspondente pelo menos 10 vezes ao valor cobrado pelo estacionamento.

“É significativo o número de pessoas que avalia como justa tal isenção já que deixam de comprar em outros locais da cidade e da região para prestigiar o shopping”, considera Luciano Bonsucesso. “Este projeto prevê parceria entre a gestão do complexo comercial e o consumidor e quem ganhará certamente é a cidade”, completa o parlamentar.

A proposta prevê ainda que cabe ao estabelecimento comercial divulgar informações referentes à lei por meio da colocação de cartazes em suas dependências. O projeto deu entrada na sessão ordinária do último dia 3.