Paulo Guedes solicita apoio ao governador Alckmin para asfaltamento de estrada com verba já liberada

A solicitação ao governador Geraldo Alckmin foi pelo vereador Paulo Guedes (PSDB), na reinauguração da Delegacia de Defesa da Mulher no bairro do Estádio na manhã de quarta-feira, 12.

O parlamentar observa que o governo paulista já sinalizou com verba no valor de R$ 4,7 milhões para a realização do serviço conforme documento datado de 2013 anexado junto ao ofício entregue ao governador.

Nas dependências da DDM, Paulo Guedes solicitou apoio a Geraldo Alckmin para que o serviço seja realizado a curto prazo. O vereador frisou que os moradores dos bairros sofrem diariamente com a atual situação devido a poeira nos dias quentes, causando problemas respiratórios graves principalmente em crianças e idosos, e lama nos dias chuvosos que torna o solo escorregadio afetando a mobilidade.

“A pavimentação da Estrada de Jacutinga trará progresso e desenvolvimento para aquela região da cidade e também vai colocar ponto final ao lixão clandestino”, sinalizou Paulo Guedes ao observar que muitas pessoas utilizam o local como bolsão de despejo dos mais variados tipos de resíduos industriais e residenciais.

Ao vereador, Geraldo Alckmin confirmou que vai enviar o ofício para análise técnica e verificar a possibilidade de atendimento.