Novo Conselho Municipal do Idoso toma emposse dia 18

Representantes do poder público e da sociedade civil serão empossados na semana que vem para a gestão 2017/2019 do Conselho Municipal do Idoso

Os novos integrantes do Conselho Municipal do Idoso de Rio Claro serão empossados na terça-feira (18). A solenidade será às 14 horas no paço municipal.

O conselho é composto por representantes do poder público e da sociedade civil, que têm entre suas atribuições supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a política municipal do idoso, além de auxiliar na articulação das novas ações governamentais e deliberar sobre a implantação e implementação de programas e serviços voltados ao idoso.

A gestão 2017/2019 terá como titulares: Jailson Malta Miranda da Silva, Rita Cássia Dalla Costa de Godoy Lima, Zimaldo de Souza Silva, Helen Bortolin Beig Giufrida, Roberto Máximo Ferreira, Lilian Aparecida Argento Perdiza, Elisa Maria Machado, Márcia Teresinha da Fonseca, Sueli Isler, Cristiano Casseli Rubini, Maria José Ossick Lucke, Vanessa de Freitas Sanches, Angélica Miki Stein, João Alexandre Moreira Martinez, Regina Claret Kapp dos Santos, Edmeia Aparecida Baptista da Silva, Dulce Smilmann Capicotto e Zoraide Rodrigues de Camargo. Os suplentes são: Josiane Tomasella Bordignon, Lúcia de Fátima Nunes, Adão Dias de Souza, Lenir Maria da Silva de Lima, Carlos César Zampieri Hara, Francisco Claro de Moraes, Maria Vitória Real Mendes, Elisabete Luiza Mazzini Donato, Flavio da Silva, Sandra Emilia de Freitas Giraldin, Carla Andreza Almeida Andreatto, Neide Aparecida Silva Seneda, Mariana Bono de Almeida, Celso Eduardo Pascholati, Benito Antonio Manchado Cervera, Therezinha Lellis de Barros e Afonso Parra Sanches.