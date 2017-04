Nos 100 dias de governo, Juninho destaca mais atenção à segurança e à saúde

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, faz uma avaliação desse primeiro trimestre de trabalho. Juninho fala sobre os problemas herdados da administração anterior, como a dívida pública e a falta de recursos em caixa para o pagamento da folha de dezembro, e destaca as ações realizadas por sua gestão que já obtiveram resultados positivos em várias áreas como saúde, educação, mobilidade urbana e segurança.



– Muito se fala sobre as dívidas herdadas pela prefeitura da gestão anterior. Qual o valor desse débito e o que tem sido feito para diminuí-lo?

Em janeiro, quando assumimos a prefeitura, não havia um centavo em caixa para pagar a folha dos servidores de dezembro. As dívidas com fornecedores estavam acumuladas desde abril do ano passado. Alguns serviços municipais estavam parados por falta de pagamento. O IPRC também estava sem receber. A dívida herdada ultrapassou os R$ 380 milhões, sendo R$ 242 milhões da prefeitura, R$ 110 milhões da Fundação de Saúde e de R$ 27 milhões do Daae. Conseguimos pagar os servidores e fizemos o realinhamento das dívidas com os fornecedores para acelerar os pagamentos e pagar somente os serviços realmente realizados. Além de pagar dívidas herdadas, conseguimos algumas economias para reduzir o montante da dívida. Com aluguéis de prédios, já reduzimos as despesas em mais de R$ 30 mil. Na saúde, nova parceria com empresa de serviços médicos gerou economia de R$ 2 milhões. Este esforço todo foi que nos permitiu apresentar uma proposta de reajuste ao funcionalismo que corresponde à inflação do período. Em Brasília, o município está se livrando de uma dívida de aproximadamente R$ 10 milhões, referentes a desapropriações de áreas da extinta Rede Ferroviária Federal. Vamos continuar reduzindo os gastos no que for possível e trabalhando para atender aqueles que mais precisam. Rio Claro está mudando para melhor.



– E a segurança, prefeito, vai melhorar?

Não somente vai, como já melhorou. Nesses primeiros dias de governo conseguimos fazer alguns encaminhamentos e tomar algumas medidas com resultados muito positivos. A Guarda Municipal está mais presente nas ruas e a zona rural voltou a ter cobertura do sistema de rádio da GM. O canil municipal agora treina no Lago Azul enquanto faz o patrulhamento do parque. No trânsito, fizemos várias intervenções para maior segurança de motoristas e pedestres. Estas medidas e as parcerias com a Polícia Militar, que colocou nas ruas soldados do curso de formação, permitiram melhorar os índices na segurança pública já nos dois primeiros meses do ano. Houve queda de todos os índices de criminalidade, com exceção de furtos e roubos de veículos. A taxa de homicídios caiu 57% em relação ao ano passado e isso demonstra que estamos no caminho certo. Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses números.



– E na saúde, o que a população pode esperar?

Já fizemos algumas ações e outras estão em andamento. Implantamos a Farmácia Todo Dia, que oferece medicamentos inclusive nos finais de semana e feriados. Publicamos um chamamento público para que hospitais privados também possam oferecer serviços na rede pública. Em outro chamamento, vamos implantar unidades hospitalares móveis para fazer frente a fila de 37 mil procedimentos de saúde. O consultório odontológico móvel, que ficou abandonado por dois anos, já foi reformado e logo estará atendendo nos bairros. Não fizemos desfile de escolas de samba, mas compramos medicamentos e fizemos outros investimentos na saúde com objetivo de melhorar os serviços públicos de saúde no município.



– E quanto às reclamações de falta de vagas nas creches?

Quando assumimos a administração do município em janeiro, recebemos a informação de que a fila de espera por creche era menos de 500 e fizemos levantamento que apontou um déficit muito maior, de 1.155 vagas. Já criamos 152 vagas com a ampliação da Arlindo Ansanello e estamos providenciando outras centenas de vagas, inclusive salvando convênios para construção de novas creches que estavam perdidos nos governos estadual e federal. Também enfrentamos problemas com escolas que ficaram muito tempo sem manutenção.



– Na área social, tem algum projeto previsto?

Nossa administração quer trabalhar para atender quem mais precisa. Em parceria com a Unesp e o Instituto Federal de Educação estamos implantando a Horta Solidária num terreno que era mato e lixo. A produção será destinada ao Banco de Alimentos que atende aproximadamente duas mil famílias de baixa renda. Em Ajapi, a Horta Municipal também estava abandonada e agora já produz para famílias carentes. O Fundo Social está oferecendo vários cursos de capacitação profissional e geração de renda.



– Na campanha, o prefeito prometeu diminuir o número de secretarias e funcionários comissionados. Como está esta situação?

Aquilo que assumimos de compromisso com a comunidade foi feito. Reduzimos o número de secretarias e nomeamos bem menos comissionados do que existiam até no ano passado. E o mais importante: montamos uma equipe que sabe exatamente o que a comunidade precisa e está disposta a trabalhar todo dia para dar mais atenção ao cidadão, cuidando da nossa Cidade Azul.