Mais de 750 famílias podem ter casas regularizadas após 15 anos de espera

Rio Claro deu importante passo para que mais de 750 famílias que esperam há pelo menos 15 anos pela regularização das suas casas possam enfim ter os imóveis legalizados. Na terça-feira (11) o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, entregou pessoalmente ao secretário Estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, os documentos solicitados pelo governo do estado para que residências no conjunto habitacional Oreste Armando Giovani e Parque Universitário possam ser regularizadas.

“O secretário Rodrigo Garcia se prontificou a dar atenção especial ao nosso pedido”, comenta Juninho, que esteve na capital paulista acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores, André Godoy, do deputado Aldo Demarchi, do secretário municipal de Habitação, Anderson Golucci, e dos vereadores Geraldo Voluntário, Ney Paiva, Seron do Proerd e Val Demarchi, além do diretor municipal de regularização, Vinícius Pinheiro.

De acordo com Anderson Golucci, a regularização dos imóveis representa segurança para os moradores em relação à propriedade de seu imóvel. “Outro aspecto importante é que avançamos em nossos esforços para estreitar ainda mais os laços do município com o Governo Estadual já que, na área da habitação, temos interesse em alavancar em nosso município as ações do CDHU [Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo]”.

O atual trabalho da prefeitura de Rio Claro pela regularização de áreas está sendo feito em conjunto com o governo do estado por meio do programa Cidade Legal, que tem como objetivo acelerar e desburocratizar o processo em núcleos habitacionais. Com o programa, a Secretaria de Estado da Habitação oferece apoio técnico às prefeituras para a regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins residenciais, localizados em área urbana ou de expansão urbana.