Fórmula 1 chega ao Oriente Médio para a terceira etapa da temporada

E. Cortez

Olá Amigos! E estamos de volta, de olho na pista e nos pilotos. Depois de duas corridas na madrugada brasileira (na Austrália e na China), o campeonato da Fórmula 1 retorna aos horários mais favoráveis. E hoje o desafio é no deserto de Sakhir, no Bahrein. Palco da categoria desde 2004, o GP marca a terceira etapa desta temporada.

Vencedores das duas primeiras corridas, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton chegam empatados no campeonato de pilotos, com 43 pontos cada. Estes dois grandes nomes da atual geração da F1, enfim terão a chance de duelar em condições semelhantes pelo título mundial.

Ao menos este é o cenário desenhado após essas duas primeiras corridas, em que Ferrari e Mercedes apresentaram nível semelhante de competitividade. Tratam-se de dois dos pilotos mais vitoriosos que a F1 já viu: estatisticamente falando, ambos já ocupam posição entre os maiores de todos os tempos nos mais importantes quesitos, o que pode ficar ainda mais em evidência ao longo das vitórias que devem vir na temporada de 2017.

Quem levará a melhor? É o que vamos descobrir logo mais, com a largada às 12 horas, no horário de Brasília, lembrando que o GP do Bahrein, é disputado integralmente sob luz artificial, tal como em Singapura e Abu Dhabi.

Entre as novidades da semana, a Sauber terá Pascal Wehrlein para este GP, depois de ter estado ausente nas duas primeiras prova da temporada, tendo que ser substituído pelo piloto de testes da Ferrari, Antonio Giovinazzi.

Outra notícia que tomou conta esta semana do cenário automobilístico é a de que o piloto Fernando Alonso não disputará o GP de Mônaco de Fórmula 1 para poder competir nas 500 Milhas de Indianápolis. O anúncio foi feito pela equipe do espanhol, McLaren-Honda. “No dia 28 de maio de 2017 a McLaren participará com um carro na 101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis”, explicou o time inglês em um comunicado. As duas tradicionais corridas acontecem no mesmo dia e Alonso optou pela experiência inédita em sua carreira.

A McLaren concordou em dispensar o bicampeão, mas ainda não anunciou quem será seu substituto no GP de Mônaco. Jenson Button está entre os mais cotados. O inglês está aposentado desde o ano passado e permanece vinculado contratualmente à McLaren como embaixador da escuderia.

Rivais de pista condenam a decisão, dizendo que não perderiam uma etapa para correr em outros lugares. Lewis Hamilton disse que nunca perderia uma corrida de F1 para fazer outra coisa, enquanto Nico Hulkenberg, que venceu as 24 Horas de Le Mans em 2015 com a Porsche, disse que sua situação tinha pouco em comum com Alonso. “No meu caso era completamente diferente, eu não saí da F1 da maneira que ele fez”, disse Hulkenberg. “Eu nunca teria feito isso se tivesse que perder uma corrida, especialmente Mônaco”.

Romain Grosjean, que manifestou interesse em participar de uma corrida da NASCAR, já que sua equipe Haas também compete lá, disse que está muito comprometido com a F1 para considerar fazer o mesmo que Alonso. “Eu não faria isso – dou 100%, forço muito pesado, estou aqui para fazer o melhor para a equipe”, disse Grosjean. “Estou surpreso que ele possa perder uma corrida e dizer ‘Eu vou fazer outra corrida’”.

Felipe Massa, que foi seu companheiro de Ferrari, acrescentou: “Se você decidir fazer uma corrida como a de Nico, correndo em Le Mans porque não é no mesmo fim de semana, ninguém ficaria muito surpreso. Mas perder uma corrida na F1 para fazer uma corrida em outra categoria é definitivamente uma grande surpresa”.

Aliás, Massa lembrou as duas vitórias no GP do Bahrein, em 2007 e 2008, quando ainda defendia a Ferrari. Agora pela Williams, o piloto torce por uma boa prova neste domingo. “Eu gosto muito do Bahrein, ganhei aqui duas vezes, então é definitivamente espero fazer uma boa corrida”, disse o brasileiro.