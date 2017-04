Algumas impressões sobre a perda de tempo disponível e indenização por danos morais

Matéria publicada no Estadão desta semana indica que um pedreiro deixou a cadeia de Ponta Grossa, no Paraná, após um ano e dois meses preso injustamente no lugar do irmão. Ele foi reconhecido equivocadamente por uma vítima de estupro, mesmo com evidências de que não estivesse no mesmo local que ela. Obviamente que irá acionar o Estado por danos materiais e morais diante da injustiça cometida.

Um ano de reclusão é muito tempo para quem é inocente! Quanto vale esse tempo perdido, tempo que se pode considerar verdadeiro tesouro de que dispõe o homem?

Umberto Cassiano Garcia Scramim, em matéria publicada na Revista dos Tribunais 968, sob o título “Da responsabilidade civil pela frustração do tempo disponível”, pondera que a tendência moderna é a de se ampliar os chamados danos indenizáveis, dentre eles a perda do tempo. É dizer que a violação ao tempo livre traz prejuízos àquele que teve seu tempo desperdiçado, como no caso do pedreiro preso por engano.

Cada segundo, hora, dia, contém porção de vida e existência, esgotável em sua quantia limitada aos anos de vida inerentes a cada pessoa. À medida que se avançam o ponteiro do relógio esgota-se paulatinamente a provisoriedade da existência humana.

Mais do que isso, no atual mundo globalizado, como mensurar e qualificar o tempo, verdadeiro valor inestimável, sua importância e demais aspectos a ele inerentes? O atual estágio da evolução humana, em que o modo acelerado de vida reflete uma constante impressão e sensação de falta de tempo, quando este é lesionado surgem reflexos diretos aos direitos de liberdade, vida e dignidade humana.

O tempo é bem jurídico ligado aos direitos da personalidade. Violado ou suprimido o tempo da pessoa humana, surge a lesão, passível de indenização, classificada como dano moral, dentro da maior amplitude dos direitos indenizáveis.

Além do caso do pedreiro preso injustamente, outro típico exemplo é bem ilustrativo: aquele que fica horas a fio num aeroporto porque a companhia cancelou o voo, perde tempo de seu existir. Mesmo se a companhia aérea der hotel, alimentação e tratar com urbanidade o passageiro, sem prejuízo à honra, à integridade ou a qualquer outro direito da personalidade, o tempo disponível perdido, por si só, gera o dever de indenizar por danos morais, ainda que somente nesse particular.

Diante disso, indenizar também quem foi violado em seu tempo é atender às perspectivas de se atingir a reparação integral da vítima e eliminar os comportamentos perturbadores da paz social e suas consequências deletérias. A caracterização da retirada do tempo disponível como lesão indenizável, a partir da responsabilização de quem causa a perda, é tendência na expansão dos danos indenizáveis e pode ser muito bem trabalhada pelos advogados em suas petições. Aos juízes caberá a sempre difícil missão de aquilatar o valor desse evidente dano moral.

William Nagib Filho – Advogado