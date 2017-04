Vereador e secretário de saúde visitam centro para dependentes químicos em Bauru

A convite do presidente do Desafio Jovem, Carlos Roberto Pereira da Silva, o vereador Anderson Christofoletti (PMDB) e o secretário municipal de saúde Djair Cláudio Francisco visitaram a comunidade terapêutica Esquadrão da Vida, em Bauru.

O objetivo da viagem foi conhecer a parceria entre o governo municipal local e o centro de terapia para dependentes químicos. Além da visita, o secretário de saúde de Bauru, José Eduardo Fagolin Passos, recebeu a comitiva rio-clarense em seu gabinete para reunião, onde foi constatado o diálogo entre a comunidade, Caps, Fundação Municipal e a Secretaria de Bem-Estar Social de Bauru.

Além do Esquadrão da Vida atender diversos pacientes com dependências psicoativas, a comunidade terapêutica também é responsável pela casa transitória local. “O sucesso da parceria do Esquadrão da Vida e o governo municipal se deve à profissionalização da gestão da comunidade terapêutica”, afirma o presidente do centro de reabilitação, Edmundo Muniz.

Desafio Jovem

O Desafio Jovem de Rio Claro é uma Comunidade Terapêutica fundada em março de 1975, sem fins lucrativos, de caráter social, assistencial e educativa, firmada em princípios cristãos, éticos e morais e que graças aos seus altos índices de recuperação e reinserção social, é hoje um centro de referência nacional no tratamento da dependência química.

O Desafio Jovem surgiu em face de realidade incontestável em que vive o mundo atual, ante a problemática do abuso de drogas que atinge o potencial jovem da nossa pátria.

É uma instituição filantrópica, de utilidade pública e reconhecida pelos órgãos governamentais como apta, a recuperar dependentes químicos.