Puríssimo e Interact Clube doam 200 ovos de Páscoa a serviços sociais da prefeitura

Duzentos ovos de Páscoa foram distribuídos na manhã de quarta-feira (12) a crianças, jovens e adultos de programas sociais de Rio Claro mantidos pela prefeitura por intermédio da Secretaria de Assistência Social. Os ovos foram entregues por alunos do colégio Puríssimo Coração de Maria em parceria com o Interact Clube Cidade Azul, ligado ao Rotary Clube Cidade Azul.

Receberam os ovos de Páscoa beneficiários do Programa de Atenção Integral à Família e idosos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Jardim Brasília e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) dos bairros Brasília e Bandeirantes.