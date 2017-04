Não sabia que a minha querida Rádio Pimba (www.radiopimba.com) causaria tanto “alvoroço” na imprensa rio-clarense.

Que beleza. Objetivo alcançado. É duro quando temos concorrência, eu sei como funciona. Estou no ramo há exatos 26 anos. Nesse tempo aprendi demais com meus erros. Hoje só observo. Concordam meus parceiros Léo Mendes, Matheus Pezzotti, Roberto Júnior e Edson Gomes?

É preciso entender que é o ouvinte que tem a opção de escolher a transmissão que lhe agrada. Se você é bom, não se preocupe. Em cima disso, os principais critérios para você ter essa importante preferência do ouvinte são: som digital (primordial), narração limpa e objetiva e principalmente, profissionais que são admirados. Tem muito repórter modinha que a torcida não gosta. Tem espaço para todo mundo meus amigos. Basta ser competente e não se preocupar com o vizinho! Pimbaaaaaa!

Aliás, gostaria de agradecer imensamente a audiência que estivemos na Rádio Pimba. Como a outra emissora da cidade acompanhou o Velo Clube, transmitimos com exclusividade a goleada do Azulão. Choveram mensagens de apoio a nossa equipe. Valeu mesmo. Ainda não temos a estrutura ideal, mas estamos engatinhando com muita vontade. Se não der para viajar, o ouvinte da Pimba terá o jogo da mesma forma, através de cadeias. Sabadão faremos Velo Clube e Água Santa, às 19h, em jogo decisivo no Benitão. Vem com a gente.

Quem assistiu o início do Rio Claro contra o Taubaté, quarta-feira no Schmidtão, se assustou. Zagueiros batendo cabeça, goleiro falhando e gol do Burro da Central logo aos 4 minutos. E em seguida quase o segundo gol do time visitante – Gabriel perdeu um gol feito. Pareciam os Trapalhões em campo. Não era o Azulão que estava no G-4. Demorou para Sérgio Guedes arrumar a casa.

Aos poucos o Rio Claro foi se acertando. Foi então que brilhou a estrela do meia Francismar. Ou melhor, Francismito. Como joga esse camisa 10. É jogador de time grande. Com dois gols e duas assistências, o craque do Azulão virou o jogo para 5 a 1. Votamos nele na Rádio Pimba como melhor em campo. Claro que a expulsão boba de Gabriel ainda no 1º tempo prejudicou demais o Burro da Central.

Com mais essa importante vitória, o Rio Claro chegou aos 30 pontos e faltando duas rodadas para o fim da primeira fase da Série A-2, abriu três pontos do Guarani, que tropeçou novamente ao perder em Mogi Mirim por 1 a 0. O Azulão enfrenta agora o rebaixado Rio Preto, sábado às 10h, no Anísio Haddad. Depois, fecha em casa contra o Sertãozinho.

Ainda sobre a Rádio Pimba, o presidente Luiz Balbo nos deu uma entrevista bombástica. Entre os assuntos, comentou da volta de Medina, que estava no Goiás, para as semifinais da A-2. Falou que está triste com a falta de apoio da cidade, em especial dos torcedores, uma vez que as rendas têm sido pífias. Afirmou que está remando sozinho e que está no limite. E confirmou que o atual administração sinalizou com o apoio para a construção de uma arena. Você pode conferir essa entrevista na íntegra no: www.edmarferreira.com.br

O Velo Clube perdeu em Capivari por 2 a 1, na quarta-feira. Isso não podia ter acontecido. Mesmo fora do Z-6 – zona do rebaixamento da Série A-2 – a situação do Rubro-Verde é bastante delicada. Time comandado por Candinho Farias soma 20 pontos. Barretos (20), XV de Piracicaba (19), Capivariano (18) e Mogi Mirim (17) estão na cola. Restam duas rodadas apenas e o Velo receberá o vice-líder Água Santa, amanhã às 19h no Benitão e fechará sua participação em Barretos. Haja coração.

Nunca vi tantas piadas criativas em relação a vitória do Palmeiras aos 54 minutos do 2º tempo contra o Peñarol como no dia de ontem. Uma melhor que a outra. Pincei algumas: 1) VT do jogo vai virar série no Netflix; 2) Se você chegar de madrugada em casa e sua mulher achar ruim, diga que estava assistindo o jogo do Palmeiras; 3) Técnico do Peñarol disse que deixou o Palmeiras marcar, pois estava com medo de perder o voo para o Uruguai…..

Mais ainda: 4) A Crefisa é bom de juros: o árbitro dá 8 minutos de acréscimo e o jogo vai até os 55; 5) novo slogam da Crefisa é “nos momentos que você mais precisa”; 6) tempo de acréscimo é até o Palmeiras marcar; 7) colocaram um cronômetro na Globo com três linhas de número..kkkkkk; 8) sacanagem da Conmebol marcar ida e volta para o mesmo jogo e 9) ingresso do Palmeiras na Libertadores já vem com um vale café da manhã.

Achei que o técnico Eduardo Baptista queimou o Borja desnecessariamente. Tirou o colombiano logo após ele desperdiçar um pênalti e perder duas boas oportunidades contra o Peñarol. Quando a câmera mostrou o atleta já no banco de reservas, era nítida a sua insatisfação. E como pulou nos gols o treinador hein? Caraca!

Ainda sobre a Taça Libertadores, como jogou bola o Diego no Flamengo quarta-feira. O meia desequilibrou na vitória sobre o Atlético/PR por 2 a 1. Confesso, quando o Mengão o contratou, achei que seria mais um daqueles “chinelinhos”. Ele literalmente calou a minha boca. Além de jogar muito bem, foi até convocado para a Seleção Brasileira, mesmo sendo considerado um veterano. Hoje é um dos melhores jogadores do nosso país.

Gostei demais da atuação do Corinthians no Beira-Rio. Timão jogou com personalidade, criou ótimas oportunidades e só não venceu o Inter/RS em razão da excelente performance do goleiro Marcelo Lomba, que praticou verdadeiros milagres. O 1 a 1 foi bom para o time de Fábio Carille, que jogará por um 0 a 0 na volta, no Itaquerão.

Será inaugurada hoje, às 17h, no Memorial das Conquistas “Milton Teixeira”, na Vila Belmiro, a Calçada da Fama do Santos. O evento fará parte da comemoração dos 105 anos do Peixe. Ídolos como Clodoaldo, Edu, Lima, Dorval, Mengálvio, Coutinho e Pepe estarão presentes.

Os Correios decidiram adiar a decisão sobre a rescisão do contrato com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Um dos motivos foi a chegada de Ricardo Prado, um dos maiores nomes da história da natação brasileira, que assumiu o cargo de coordenador geral.

O ex-nadador, medalha de prata nos 400m medley dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e ouro no Mundial de 1983, aceitou o convite feito por Gustavo Licks, que vai comandar a entidade até as próximas eleições. Ricardo Prado tem larga experiência, pois participou também dos comitês organizadores dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e dos Jogos Olímpicos de 2016, ambos no Rio de Janeiro.

Curiosidade do dia: Todos se lembram do milésimo gol de Pelé de toda sua carreira. Mas, e o gol de nº 1.000 pelo Santos? Foi dia 9 de julho de 1972, quando o Peixe goleou a Universidade do México por 5 a 1, num jogo amistoso em São Francisco, nos EUA. Nesse jogo Pelé marcou dois gols e o primeiro foi o nº 1.000 pelo Peixe.