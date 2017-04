Não haverá coleta de lixo nesta sexta-feira em Rio Claro

Guarda Municipal atende pela linha 153 sem interrupção, assim como a Defesa Civil, pela linha 199.

A Semana Santa vai alterar o funcionamento dos serviços públicos municipais de Rio Claro. A maioria das repartições públicas municipais não terá na sexta-feira. Neste final de semana os serviços emergenciais manterão atendimento à comunidade.

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar acontecem normalmente no sábado e no domingo de Páscoa. Os moradores dos bairros onde há coleta de lixo domiciliar nesses dias podem colocar o material para ser recolhido como de costume. Na Sexta-feira Santa não haverá coleta de lixo em Rio Claro.

Ecopontos

Os ecopontos de Rio Claro na Sexta-feira Santa não vão abrir. No sábado o atendimento será em horário normal, das 8 às 20 horas. Aos domingos os ecopontos não abrem.

Coleta Seletiva

No feriado desta sexta-feira não haverá serviço de coleta seletiva em Rio Claro. Aos sábados e domingos a coleta seletiva não é realizada.

Para saber o dia da coleta seletiva em cada bairro basta acessar o site da prefeitura no endereço www.rioclaro.sp.gov.br.

A prefeitura reforça a orientação para que a comunidade não coloque material reciclável na calçada nos dias em que não há serviço de coleta seletiva.

Quem precisar de cuidados médicos em Rio Claro neste final de semana tem como opções os plantões 24 horas da Fundação Municipal de Saúde. Um funciona na Unidade de Pronto Atendimento do Cervezão (rua M-9, 66, telefone 3533-7272) e o outro está na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro do Estádio (Avenida 29, entre ruas 12 e 13, telefone 3522-1818).

O Samu também atende emergências 24 horas durante todo o feriado prolongado, pela linha 192.

Feira Corujão

A Feira Corujão realizada duas vezes por semana na Central do Agronegócio, antigo Espaço Livre da Vila Martins, não será realizada, excepcionalmente, na Sexta-feira Santa, dia 14.

A Feira do Produtor Rural é referência para consumidores que procuram produtos de qualidade, agroecológicos, com preços acessíveis. Os produtores comercializam frutas, verduras, legumes e ovos, além de pó de café, colhido, selecionado, torrado e moído pelo próprio produtor, bem como mel puro, cachaças, licores artesanais e vários outros itens.

Daae

Sexta-feira Santa, sábado e domingo, haverá atendimento telefônico pela linha 0800 505-5200.

Segurança

Dois plantões do município serão realizados na área de segurança no feriado prolongado da Semana Santa. A Guarda Civil Municipal pode ser acionada 24 horas pela linha 0800 771-1532 ou 153. Já a Defesa Civil de Rio Claro atende, também 24 horas, pela linha 199 ou 3534-3199.

Lago Azul

O Lago Azul de Rio Claro ficará aberto normalmente no feriado prolongado e fim de semana. Referência em lazer saudável e gratuito, o Lago Azul abre de segunda a segunda, inclusive sábados, domingos e feriados, sempre das 7 às 19 horas.