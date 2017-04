Mutirão de combate à dengue percorre seis bairros nesse sábado

Os bairros Jardim Progresso, Parque São Jorge, Jardim São João, Jardim São Caetano, Ipanema e Jardim das Flores recebem neste sábado (15) agentes do Centro de Controle de Zoonozes, da Fundação de Saúde de Rio Claro, em mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. O trabalho inclui, além de orientações preventivas, a eliminação de potenciais criadouros do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Boletim divulgado nesta semana pela Vigilância Epidemiológica aponta mais um caso de dengue no município e outros dois casos de chikungunya. Desde o início do ano, Rio Claro registrou nove casos de dengue e três de chikungunya. Não há nenhum caso de zika vírus no município.

Medidas simples podem evitar a proliferação do mosquito, como fazer o descarte correto do lixo, tampar depósitos de água e limpar com buchas as laterais e bordas dos vasos de plantas.