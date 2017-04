LUZES DA CIDADE: Páscoa

Augusto Hofling

Páscoa: Passagem, uma das grandes festas de comemorações ao êxodo e liberação dos israelitas do Egito. O povo se reunia anualmente em Jerusalém para esta festa, a Bíblia registra várias épocas: Cristo a observou, conforme consta nos Evangelhos, quando já havia o costume de soltar um condenado à prisão ou à morte. Jesus é chamado de Cordeiro pascal. Até hoje, pela fé, os cristãos comemoram tal dia importante, tanto é assim que até guerras já foram temporariamente suspensas, por respeito àquele que antes de entregar sua vida por todos nós instituiu a Páscoa, solenidade realizada com o pão e o vinho como símbolos do corpo e do sangue que são doados para todos aos que NELE crêem. Páscoa é dia do amor, da amizade extrema, por isto passou a haver trocas de presentes, cumprimentos, festas de famílias, cultos nas igrejas, Tudo isto é muito bonito, no mínimo serve para convidar a humanidade para um novo trato social, onde predominem o amizade, o respeito, a solidariedade. Logo depois da morte de Jesus os discípulos se reuniam e traçaram um plano de trabalho, mas enfrentaram a natural descrença do povo e muitos diziam que era um absurdo alguém acreditar em suas palavras, fazendo-os acreditar que um morto é quem mandava neles. Imaginamos a dificuldade desses apóstolos, porém só uma força muito grande poderia ter apoiado aqueles homens. O fato é que a fé e a coragem venceram aquela batalha, pois prosseguiram eles, cresceram em número e o evangelho atingiu regiões distantes. A páscoa é comemorada em numerosos países e o evangelho do Mestre chegou até nosso tempo. Felizes somos nós cristãos por podermos comemorar dia tão importante para o mundo todo. Uma boa Páscoa para todos.