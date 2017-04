Gincana Ambiental segue com coletas de materiais recicláveis e palestras

Como parte das atividades da gincana ambiental iniciada no final do mês passado, alunos de escolas da rede municipal pública de ensino de Rio Claro estão coletando materiais recicláveis ou que não deve ser jogado no lixo comum. Nesses primeiros dias de mobilização, estudantes de sete unidades de ensino já recolheram 30 litros de lacres de alumínio, 2.220 materiais de escrita sem uso, 190 esponjas de limpeza usadas, 500 tubos de pasta de dente vazios, 85 litros de óleo usado, 25 quilos de baterias e pilhas velhas e 10 sacolas de outros materiais recicláveis diversos. As atividades prosseguem até o dia 5 de junho, quando serão definidas as escolas vencedoras.

As atividades continuam e vão além das competições entre as escolas, que seguem recolhendo os recicláveis. Uma série de palestras também faz parte da programação, desenvolvendo temas como a importância da separação dos materiais para a reciclagem, a criação de hábitos saudáveis, e a preservação dos recursos naturais. Os alunos aprendem, ainda, qual o destino final dos produtos recolhidos.

A gincana ambiental tem como principal objetivo dar sentido prático ao que é ensinado nas salas de aula sobre o meio ambiente, além de ampliar as orientações sobre resíduos sólidos. Os estudantes aprendem de maneira lúdica que a responsabilidade ambiental começa na escolha de um produto, quais os padrões de produção sustentável e como fazer o descarte correto.

As atividades englobam cerca de dois mil alunos, das escolas municipais Antonio Maria Marrote, Dante Egreggio, Jovelina Morateli, Luiz Martins Rodrigues Filho, Professor Victorino Machado e a Escola Agrícola Rubens Foot Guimarães. Estudantes da escola estadual Professor Oscar de Almeida, também participam.

A gincana ambiental é uma ação da prefeitura de Rio Claro por intermédio das Secretarias de Meio Ambiente, Educação e Assistência Social, Fundo Social de Solidariedade e Comissão da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), que desenvolve ações ambientais para o uso consciente dos recursos naturais.