Criminoso é preso pela Policia Militar por roubo

Na tarde de segunda-feira (10), policiais militares da Companhia de Força Tática prenderam um criminoso pela pratica de roubo e recuperaram uma bicicleta, em Rio Claro

Os policiais da equipe de ROCAM realizavam patrulhamento na área central, quando receberam informações de havia ocorrido um roubo, sendo subtraída uma bicicleta e após serem informados sobre as características do infrator, obtiveram sucesso em localizá-lo. Ao visualizar as viaturas o criminoso empreendeu fuga, sendo acompanhado e detido na sequência.

Polícia militar tira mais um traficante de circulação

Policiais Militares da Companhia de Força Tática prenderam um traficante de drogas, na noite de ontem (10), em Rio Claro

Durante patrulhamento no bairro Arco Íris, os policiais avistaram uma pessoa em atitude suspeita, a qual ao notar a aproximação da viatura, dispensou um pacote e empreendeu fuga, sendo acompanhado e detido e após serem realizados os procedimentos de busca, os policiais obtiveram sucesso em localizar 15 pedras de crack, totalizando 0,551 Kg, 15 porções de cocaína, 07 pedras de crack e a quantia de R$ 167,00.

Na sequência o traficante foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi realizado o registro da ocorrência, sendo encaminhado ao presídio, permanecendo à disposição da justiça.

Guarda civil localiza Classic furtado

O veículo um GM/Classic LS, prata, ano 2011, placas EYD 2740 de Rio Claro localizado pela GCM era produto de furto

Após denúncia ao fone 153, na noite de quinta-feira 12/04/2017, por volta das 22h50, a viatura 4.86 da Guarda Civil com os GCMs Andrade e Vieira compareceram na Av. A Chácara Lusa entre ruas 5 e 6, em um terreno baldio, para averiguar um suposto veículo que teria se envolvido em um acidente e estava abandonado. O veículo um GM/Classic LS, prata, ano 2011, placas EYD 2740 de Rio Claro, através de consulta da placa nada foi constatado, porém em contato com o Plantão Policial, uma comerciante, proprietária do veículo estava prestando queixa do furto deste veículo. O veículo teve um dos pneus dianteiro furado durante a fuga, além de danos no para-choque dianteiro e ainda foi subtraído o dvd player e duas caixas de som. O veículo foi apresentado no Plantão Policial, onde foi registrado o BO/PC nº 3952/2017, natureza Localização/Devolução de veículo e RO/GCM nº 653/2017.