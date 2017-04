Campanha de vacinação contra gripe tem início na segunda-feira

Na primeira etapa a vacinação dá prioridade para idosos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, trabalhadores da área de saúde, puérperas e professores das escolas públicas e privadas.



Na próxima segunda-feira (17) começa a campanha de vacinação gratuita contra a gripe. Em Rio Claro as vacinas estarão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas. De acordo com a Fundação de Saúde de Rio Claro, nesta primeira etapa serão vacinados os grupos prioritários definidos pela Vigilância Epidemiológica estadual.

Os grupos prioritários são idosos (pessoas acima de 60 anos), crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, trabalhadores da área de saúde, puérperas (mulheres que deram a luz há pouco tempo) até 45 dias após o parto e professores das escolas públicas e privadas.

A campanha seguirá até o dia 26 de maio. O Dia D de vacinação contra a gripe está marcado para o dia 13 de maio, um sábado, das 8 às 17 horas. No Dia D também será feita a vacinação dos acamados, com disponibilização de motoristas e equipes para irem até os pacientes.

Os endereços e telefones das unidades de saúde de Rio Claro podem ser consultados pela internet no sitewww.saude-rioclaro.org.br/enderecos.htm

Gripe

A influenza, mais conhecida como gripe, é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém-contaminadas por secreções respiratórias, pode levar o agente infeccioso à boca, olhos e nariz.

Nas crianças, gestantes, puérperas, idosos e pessoas com doenças crônicas, a infecção pelo vírus influenza pode levar a situações graves como infecções respiratórias agudas e pneumonias, com risco de morte.

Alguns problemas respiratórios muitas vezes são causados por outros tipos de vírus como o rinovírus (resfriado comum), o vírus sincicial respiratório, o adenovírus, entre outros. Esses vírus também circulam neste período do ano e não são prevenidos pela vacina contra a gripe.