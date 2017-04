Cães e gatos de Rio Claro são vacinados contra raiva

Rio Claro está realizando campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos na área rural da cidade. Uma equipe do Centro de Controle de Zoonoses está visitando desde o início desta semana as propriedades da região de Itapé, onde deverão ser aplicadas 125 doses da vacina.

O trabalho segue nos próximos meses até atingir toda cobertura da área rural. Todos os anos cães e gatos a partir dos cinco meses devem ser vacinados contra a raiva. O Centro de Controle de Zoonoses destaca que a vacinação de bovinos e equinos contra a raiva deve ser providenciada pelos proprietários.

Este ano o CCZ está aproveitando a presença das equipes na região rural para orientar preventivamente em relação à febre amarela. Os moradores de sítios e fazendas, mais próximos das matas, estão sendo orientados a avisar imediatamente o Centro de Zoonoses se encontrarem macacos mortos ou doentes. Rio Claro não registrou nenhum caso de febre amarela e as informações aos proprietários rurais estão sendo feitas em caráter de precaução.

Mais informações a respeito da vacinação contra a raiva na região rural podem ser obtidas no CCZ pelo telefone 3533-7155.