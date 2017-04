Após seis anos, Delegacia da Mulher volta a ter prédio próprio em Rio Claro

Após mais de seis anos funcionando em salas de outros distritos policiais, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Claro ganhou nessa quarta-feira (12) prédio próprio, inaugurado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. “Rio Claro ganhou um prédio bem instalado com condições de oferecer maior privacidade e conforto às mulheres”, disse o governador destacando que São Paulo é pioneiro na criação de uma delegacia especializada para o atendimento de mulheres e hoje tem 133 unidades do tipo. Alckmin destacou a importância de continuar a desenvolver trabalhos de prevenção à violência contra a mulher.“Temos que trabalhar juntos para prevenir e educar”, declarou.

O prefeito de Rio Claro, João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria, lembrou do esforço empreendido por vários segmentos sociais para que a separação do prédio da DDM dos demais distritos se tornasse realidade e as mulheres rio-clarenses vítimas de agressão pudessem ser atendidas com dignidade. “Agradeço a todos que participaram e ao governador por essa conquista. A inauguração da DDM é uma resposta à sociedade, principalmente as mulheres que terão garantido seu espaço de defesa e proteção”, afirmou.

A nova DDM foi instalada em prédio antigo da Ciretran na Avenida 23, número 1.300, entre as ruas 12 e 13, no Bairro do Estádio. O imóvel tem dez salas para abrigar recepção, atendimento, investigação, reconhecimento, cartórios, assistente social, uma sala destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além da sala da delegada, brinquedoteca e cela. A reforma do prédio foi realizada pelo governo estadual, bem como a compra de equipamentos e mobiliários. O investimento foi de aproximadamente R$ 570 mil.

Também participaram da inauguração o secretário estadual de Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Marco Antonio Bellagamba; a presidente do Fundo Social, Paula Silveira Costa, o deputado estadual Aldo Demarchi; o presidente da Câmara Municipal, André Godoy; a delegada da DDM, Patrícia Rosa; os vereadores Júlio Lopes, Irander Augusto, Adriano La Torre, Rafael Andreeta, Yves Carbinatti, Hernani Leonhardt, Paulo Guedes, Seron do Proerd, José Pereira, Carol Gomes, Val Demarchi, Ney Paiva, Luciano Bonsucesso e Maria do Carmo Guilherme; entre outras autoridades de Rio Claro e região.