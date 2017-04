Alckmin anuncia para julho o início da duplicação da estrada Rio Claro-Araras

A duplicação da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Rio Claro a Araras, deve começar em julho deste ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (12) pelo governador Geraldo Alckmin que esteve em Rio Claro para inaugurar as novas instalações da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. “Ficamos felizes em saber que, após anos de espera, aquela estrada que teve inúmeros acidentes com vítimas receberá obras para mais segurança dos motoristas”, comentou o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

De acordo com o governo estadual, serão investidos R$ 95,9 milhões na duplicação de 25 quilômetros da estrada. Alckmin informou que no momento, o governo estadual trabalha na liberação das licenças ambientais. Em breve será publicado decreto de desapropriação e ordem de serviço para início da obra.

Alckmin anunciou também para julho a entrega das obras de duplicação e melhorias na Rodovia Constante Peruchi (SP-316), que liga Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis. O governo investiu R$ 52 milhões em serviços de restauração, recapeamento e pavimentação nos 19,5 quilômetros da estrada. “São duas conquistas importantes para a região de Rio Claro”, destacou o governador.

Por intermédio de sua assessoria de imprensa, o deputado Aldo Demarchi, integrante da Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa, disse que “no caso da SP-191, a duplicação de Araras até Rio Claro é uma antiga aspiração regional e faz parte do contrato de concessão”.

Sobre as vicinais da região, o governador comentou que deverá assinar acordo com a prefeitura de Rio Claro e a Aspacer (Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento) para a pavimentação de trechos dessas estradas.