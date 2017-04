Em São Paulo, Rafael Andreeta busca apoio para a conclusão da obra do novo Fórum

Suspensa desde 2014, a obra inacabada do novo Fórum, localizada no Anel Viário Ulysses Guimarães, foi tema da reunião em São Paulo entre o vereador Rafael Andreeta (PTB) e o secretário adjunto estadual de Justiça e Defesa da Cidadania Luiz Madureira na última terça-feira, 11.

O prefeito João Teixeira Junior, Juninho da Padaria, deputado estadual Campos Machado (PTB), juiz Cláudio Pavão, o presidente da Câmara de Rio Claro André Godoy, o presidente do PTB-Rio Claro Antônio Fernando David Tu Reginato e o procurador geral do município Rodrigo Raghiante também participaram do encontro.

“A obra precisa ser retomada com urgência. O abandono causa problemas diversos que vão desde a ocupação ilegal do prédio por andarilhos até danos estruturais”, alertou Rafael Andreeta. “O novo Fórum vai desafogar a lotação existente hoje no prédio do Poder Judiciário localizado na Avenida 5, na área central da cidade”, acrescentou.

Ao receber a solicitação o secretário Madureira anunciou que no segundo semestre deste ano o governo paulista lançará um edital para contratar empresas para concluir a obra iniciada há sete anos. Andreeta ressaltou que o município estará à disposição para ajudar no que for possível, e está tomando medidas para reduzir o valor total do investimento, onde receberá recursos do Estado em conjunto com a prefeitura.