Câmara de Rio Claro presta homenagem à equipe Koelle Pandas por ação em defesa dos animais

Na oportunidade, os estudantes e os professores Sérgio Barbosa e Sueli Aparecida Luccas Menaldo receberam a Moção de Aplausos. Aprovada por unanimidade pelo Legislativo, a homenagem leva a assinatura do vereador Ruggero Seron (Democratas).

A equipe é formada pelos seguintes alunos: Giovana Frigi Rodrigues Rizzi, Guilherme Zirondi Tolentino, Isabelli Paula de Góes, Gustavo Barbosa Sanchez, Leonardo Mattos Vilalobos, Lívia Maria Schio, Maria Eduarda Defavari, Nicole Lobo, Pedro Henrique de Siqueira Guimarães e Ricardo Granado Jábali.

Seron do Proerd destacou que a equipe é responsável pela pesquisa que resultou na criação de um site. Os alunos apuraram que muitos animais acabam se perdendo dos seus donos. Outros, constatou o grupo, estão abandonados pela cidade, vivem em casas de proteção ou no canil municipal a espera de adoção.

A pesquisa foi realizada com informações levantadas em visitas ao Clube de Cavaleiros Victorino Machado – que trabalha com Ecoterapia, Centro de Estudos de Insetos Sociais e Canil Municipal. A partir daí, o Koelle Pandas criou site através do qual o cidadão poderá cadastrar seu animal, gerar um QR Code, doar ou adotar um animal, obter informações gerais de cuidados com os pets, encontrar telefones e e-mails de órgãos responsáveis pelo bem-estar animal, localizar perdidos, acompanhar noticiário sobre o mundo animal e encontrar números de telefones de veterinários, pet shops e outras empresas do ramo.

A Koelle Pandas participou da etapa estadual, realizada em Indaiatuba, da competição de robótica da First Lego League em novembro do ano passado com mais 51 equipes. No evento onde o tema foi Animal Allies, os alunos do Colégio Koelle conquistaram vaga para a etapa nacional marcada para este ano.

“A educação é a base de tudo”, afirma Seron do Proerd. “Um trabalho como este merece ser destacado no cenário nacional pela sua importância”, finalizou o vereador.