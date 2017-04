Bom Prato terá cardápio especial de Páscoa

Em comemoração à Páscoa, os restaurantes Bom Prato terão cardápio especial nesta quinta-feira, (13/04). Só na capital paulista são 22 unidades. O almoço é servido por R$ 1,00, com 1.200 calorias. Neste cardápio especial, alguns restaurantes servirão como prato principal, ou Peixada ao Forno, ou Moqueca de Peixe Empanada, ou Frango Assado. As guarnições como Batata Assada, Dueto de legumes serão opções em algumas unidades.

O programa de segurança alimentar do Governo do Estado de São Paulo foi criado em dezembro de 2000 com objetivo de oferecer à população de baixa renda, refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível. O almoço geralmente é composto por arroz; feijão; salada; legumes; um tipo de carne; farinha de mandioca; pãozinho; suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época). O programa também oferece Café da Manhã e no cardápio conta com café ou achocolatado; pão com manteiga e uma fruta da época no período da manhã, por apenas R$ 0,50.

Desde a inauguração do programa Bom Prato, foram servidas 176.547.517 refeições e investidos R$ 469.466.410,09 entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades (dados atualizados em 02/2017).