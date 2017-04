Alckmin inaugura nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Claro

O governador Geraldo Alckmin entregou nessa quarta-feira, 12, a nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Claro, no interior do Estado. O secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, participou do evento.



“Temos 133 Delegacias de Defesa da Mulher no Estado, realizando um trabalho de coibir a violência contra a mulher, que infelizmente ainda existe. Não deixar ter impunidade e também prevenir e educar”, comentou Alckmin sobre os trabalhos realizados pelas DDMs.



A DDM de Rio Claro, que tem como titular a delegada Patrícia Silveira Rosa, funcionava no mesmo prédio dos três distritos policiais da cidade. Com a inauguração, a partir de hoje, a unidade ficará sediada em novo imóvel – na Avenida 23, 1.300, na Vila Santo Antônio.



O prédio que passa a ser da delegacia especializada já pertencia ao Estado e passou por obras de reforma e ampliação, resultado de um investimento de R$ 498,7 mil do Governo. A obra contou, entre outras coisas, com adequação para acesso de pessoas com deficiência.



A nova sede vai beneficiar os cerca de 200 mil habitantes da cidade. A DDM, que agora tem uma área de 390m², conta com 17 ambientes, como salas para delegado, cartório e investigação; para atendimento social, criminal e psicológico; além de cela para presos provisórios.



Investimentos

O Governo do Estado investe no reforço dos recursos humanos e materiais da Polícia Civil. As delegacias da região de Piracicaba receberam, desde 2011, mais 190 viaturas – um investimento de R$ 12,7 milhões. No mesmo período, a Polícia Civil da região teve o reforço de 207 novos agentes.